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PL : Hull promu League sans jouer, le football anglais est perdu

Premier League21 mai , 15:41
parGuillaume Conte
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La célèbre finale d'accession pour l'accession à la Premier League a subi d'incroyables rebondissements ces derniers jours. Le match de samedi est même remis en question.
Les conséquences du SpyGate (scandale d'espionnage) de Southampton sont terribles en Angleterre. Coupable d’avoir supervisé illégalement les entrainements de ses futurs adversaires, Southampton a été exclu des play-offs d’accession à la Premier League, où il devait affronter Hull City en finale. C’est finalement Middlesbrough, battu par les Saints en demi-finale, qui jouera contre Hull à Wembley ce samedi. Cette décision de la Fédération Anglaise a toutefois deux conséquences assez terribles qui va mettre en action les avocats de plusieurs clubs. En effet, au moins deux formations de Championship, qui étaient en course pour les play-offs, entendent lancer des actions en justice pour un dédommagement, sachant que les résultats auraient ainsi pu être faussés, et que l’accès à la Premier League leur a peut-être été intedit de cette façon.
Le fait que Southampton ait été sanctionné a ainsi fait les affaires de Middlesbrough, qui a été confirmé comme finaliste ce mercredi soir, après l’appel infructueux des Saints. Mais cette décision ne satisfait pas Hull City, qui estime avoir travaillé depuis une semaine sur le fait d’affronter Southampton, et voit un autre adversaire se présenter. Du côté de Hull, on estime que la conclusion logique de cette affaire serait sa promotion automatique en Premier League, étant donné qu’il est le seul club à avoir gagné sa place en finale des play-offs sur le terrain. La possibilité de refuser de jouer Middlesbrough samedi est mise en avant, même si cela semble être une menace difficile à appliquer.

Quand Bielsa le fait, ça passe mieux

Le SpyGate de Southampton n’a pas fini de faire parler en Angleterre, où le club de Southampton, qui a accepté la décision et reconnu la supervision illégale des entrainements adverses, conteste aussi la gravité de la sanction. En 2019, le Leeds de Marcelo Bielsa avait été reconnu coupable d'espionnage, et avait récolté une amende de 200.000 livres sterling... Cette même fédération anglaise possède de son côté un dossier de plus de 110 fraudes suspectées de la part de Manchester City contre les règles financières de la Premier League, sans que cela ne débouche sur la montre sanction. Cette enquête a débuté officiellement en… décembre 2018 et l’inculpation a été effectuée en février 2023. Un deux poids, deux mesures, qui dérange à Southampton.

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Derniers commentaires

OM ou OL, l’Arabie Saoudite cherche un nouveau club

@footeux lucide Que dire de l'OM du coup... Et pourtant tu ne vas quasiment pas sur leurs articles. Hypocrisies en force.

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@footeux lucide, un déclassement sportif certain... Ok, donc Lille Lens Monaco, Marseille... Sont dans le lot eux aussi comme la plupart des clubs de L1 ... Tu es vraiment ridicule.

1,2 milliard d'euros, la Vente OM est en marche

Une spécialité de transformer la réalité pour qu'elle soit plus facile à accepter ? Voyons voir 🤔 😂🤣😂🤣😂🤣: la réalité parisienne c'est une 2eme finale de suite de LDC après la victoire de l'an dernier, 4eme titre de suite en L1, victoire au trophée des champions, coupe intercontinentale et super coupe d'Europe... Cherry on the cake la manita qui vous a giflé la joue en janvier. Faut être un boulet comme toi (ce que tu démontres chaque fois un peu plus) pour croire une seconde que la réalité parisienne nécessite d'être transformer pour l'accepter 😂🤣😂 Elle va bien la réalité de l'OM? Pauvre 🤡 Et comme dans nos réalités respectives, tu te fais encore moucher comme la dernière fois 🤣😂🤣 (PS: toujours pas de réponse de ta part sur les parcours de l'OM ces dernières années après tes quoi? 10, 20, 30 posts de réponse?... Mon petit 🤡 que tu es)

Galtier quitte Neom, il devient le favori pour l'OM

Je suis fan de ce qu'à fait Conceiçao notamment pendant sa courte expérience nantaise. J'aime beaucoup cet entraineur. Mais si c'est Roy et Lorenzi, je serais curieux de voir ce que ça peut donner et j'aurai un a priori positif.

Galtier quitte Neom, il devient le favori pour l'OM

Oui et il a réussi à faire du beau jeu avec une "petite" équipe. Il a même maintenant une expérience en LDC. Quand il était joueur à l'OM il a bien supporté la pression. C'était un "roc" haha

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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