PL : Hull promu League sans jouer, le football anglais est perdu

La célèbre finale d'accession pour l'accession à la Premier League a subi d'incroyables rebondissements ces derniers jours. Le match de samedi est même remis en question.

Les conséquences du SpyGate (scandale d'espionnage) de Southampton sont terribles en Angleterre. Coupable d’avoir supervisé illégalement les entrainements de ses futurs adversaires, Southampton a été exclu des play-offs d’accession à la Premier League, où il devait affronter Hull City en finale. C’est finalement Middlesbrough, battu par les Saints en demi-finale, qui jouera contre Hull à Wembley ce samedi. Cette décision de la Fédération Anglaise a toutefois deux conséquences assez terribles qui va mettre en action les avocats de plusieurs clubs. En effet, au moins deux formations de Championship, qui étaient en course pour les play-offs, entendent lancer des actions en justice pour un dédommagement, sachant que les résultats auraient ainsi pu être faussés, et que l’accès à la Premier League leur a peut-être été intedit de cette façon.

Le fait que Southampton ait été sanctionné a ainsi fait les affaires de Middlesbrough, qui a été confirmé comme finaliste ce mercredi soir, après l’appel infructueux des Saints. Mais cette décision ne satisfait pas Hull City, qui estime avoir travaillé depuis une semaine sur le fait d’affronter Southampton, et voit un autre adversaire se présenter. Du côté de Hull, on estime que la conclusion logique de cette affaire serait sa promotion automatique en Premier League, étant donné qu’il est le seul club à avoir gagné sa place en finale des play-offs sur le terrain. La possibilité de refuser de jouer Middlesbrough samedi est mise en avant, même si cela semble être une menace difficile à appliquer.

Quand Bielsa le fait, ça passe mieux

Le SpyGate de Southampton n’a pas fini de faire parler en Angleterre, où le club de Southampton, qui a accepté la décision et reconnu la supervision illégale des entrainements adverses, conteste aussi la gravité de la sanction. En 2019, le Leeds de Marcelo Bielsa avait été reconnu coupable d'espionnage, et avait récolté une amende de 200.000 livres sterling... Cette même fédération anglaise possède de son côté un dossier de plus de 110 fraudes suspectées de la part de Manchester City contre les règles financières de la Premier League, sans que cela ne débouche sur la montre sanction. Cette enquête a débuté officiellement en… décembre 2018 et l’inculpation a été effectuée en février 2023. Un deux poids, deux mesures, qui dérange à Southampton.