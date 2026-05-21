Arsenal a une mauvaise surprise pour le PSG

1,2 milliard d'euros, la Vente OM est en marche

Une spécialité de transformer la réalité pour qu'elle soit plus facile à accepter ? Voyons voir 🤔 😂🤣😂🤣😂🤣: la réalité parisienne c'est une 2eme finale de suite de LDC après la victoire de l'an dernier, 4eme titre de suite en L1, victoire au trophée des champions, coupe intercontinentale et super coupe d'Europe... Cherry on the cake la manita qui vous a giflé la joue en janvier. Faut être un boulet comme toi (ce que tu démontres chaque fois un peu plus) pour croire une seconde que la réalité parisienne nécessite d'être transformer pour l'accepter 😂🤣😂 Elle va bien la réalité de l'OM? Pauvre 🤡 Et comme dans nos réalités respectives, tu te fais encore moucher comme la dernière fois 🤣😂🤣 (PS: toujours pas de réponse de ta part sur les parcours de l'OM ces dernières années après tes quoi? 10, 20, 30 posts de réponse?... Mon petit 🤡 que tu es)