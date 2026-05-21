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PSG : Nuno Mendes au Real, un sale coup se prépare

PSG21 mai , 13:20
parEric Bethsy
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Révélée par une émission espagnole, la présence de l’agent de Nuno Mendes à Madrid fait beaucoup parler. Le latéral gauche du Paris Saint-Germain n’est absolument pas annoncé sur le départ. Mais le déplacement de son représentant suscite des interrogations avant la nomination de son compatriote portugais José Mourinho au Real.
En pleine préparation de la finale de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, Nuno Mendes voit subitement son nom alimenter des rumeurs inattendues. Ces bruits de couloir viennent d’Espagne, et plus précisément de Madrid où l’agent du Portugais Miguel Pinho a été aperçu devant la caméra d’El Chiringuito. La célèbre émission ne connaît pas la raison de sa présence. Le représentant qui gère notamment les intérêts du milieu offensif de Manchester United Bruno Fernandes s’est peut-être déplacé pour discuter d’un autre joueur dans son répertoire.
Il n’empêche que son séjour dans la capitale espagnole suscite forcément des interrogations sur l’avenir du latéral gauche. Son agent serait-il à Madrid pour rencontrer les dirigeants du Real ? L’hypothèse n’est pas totalement à exclure, surtout lorsque l’on sait que José Mourinho sera bientôt nommé à la Maison Blanche. L’entraîneur portugais peut très bien s’intéresser à son compatriote désormais considéré comme l’un, si ce n’est le meilleur latéral gauche au monde. D’autant qu’à son poste, les solutions à la disposition du « Special One » ne donnent pas satisfaction.

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Le Français Ferland Mendy a de nouveau rejoint l’infirmerie pour de longs mois, tandis que la recrue estivale Alvaro Carreras a perdu sa place en fin de saison au profit de Fran Garcia, dont les performances n’en font pas un solide titulaire sur la durée. Dans ce contexte, un intérêt madrilène pour Nuno Mendes ne serait pas si surprenant. Mais on voit mal comment le Real Madrid peut convaincre le Paris Saint-Germain, avec qui les relations restent glaciales, de transférer son cadre sous contrat jusqu’en 2029 depuis sa prolongation l’année dernière.
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OM ou OL, l’Arabie Saoudite cherche un nouveau club

@footeux lucide, un déclassement sportif certain... Ok, donc Lille Lens Monaco, Marseille... Sont dans le lot eux aussi comme la plupart des clubs de L1 ... Tu es vraiment ridicule.

1,2 milliard d'euros, la Vente OM est en marche

Une spécialité de transformer la réalité pour qu'elle soit plus facile à accepter ? Voyons voir 🤔 😂🤣😂🤣😂🤣: la réalité parisienne c'est une 2eme finale de suite de LDC après la victoire de l'an dernier, 4eme titre de suite en L1, victoire au trophée des champions, coupe intercontinentale et super coupe d'Europe... Cherry on the cake la manita qui vous a giflé la joue en janvier. Faut être un boulet comme toi (ce que tu démontres chaque fois un peu plus) pour croire une seconde que la réalité parisienne nécessite d'être transformer pour l'accepter 😂🤣😂 Elle va bien la réalité de l'OM? Pauvre 🤡 Et comme dans nos réalités respectives, tu te fais encore moucher comme la dernière fois 🤣😂🤣 (PS: toujours pas de réponse de ta part sur les parcours de l'OM ces dernières années après tes quoi? 10, 20, 30 posts de réponse?... Mon petit 🤡 que tu es)

Galtier quitte Neom, il devient le favori pour l'OM

Je suis fan de ce qu'à fait Conceiçao notamment pendant sa courte expérience nantaise. J'aime beaucoup cet entraineur. Mais si c'est Roy et Lorenzi, je serais curieux de voir ce que ça peut donner et j'aurai un a priori positif.

Galtier quitte Neom, il devient le favori pour l'OM

Oui et il a réussi à faire du beau jeu avec une "petite" équipe. Il a même maintenant une expérience en LDC. Quand il était joueur à l'OM il a bien supporté la pression. C'était un "roc" haha

OM : Greenwood pris au piège, il reste à Marseille

C'est malheureusement la marque de fabrique de ce site. Et vu les buses et les rageux qui trainent souvent sur les articles de l'OM, même avec des titres en rapport avec le contenu, ça ne les ferait pas plus réfléchir^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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