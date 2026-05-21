PSG : Nuno Mendes au Real, un sale coup se prépare

Révélée par une émission espagnole, la présence de l’agent de Nuno Mendes à Madrid fait beaucoup parler. Le latéral gauche du Paris Saint-Germain n’est absolument pas annoncé sur le départ. Mais le déplacement de son représentant suscite des interrogations avant la nomination de son compatriote portugais José Mourinho au Real.

En pleine préparation de la finale de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain , Nuno Mendes voit subitement son nom alimenter des rumeurs inattendues. Ces bruits de couloir viennent d’Espagne, et plus précisément de Madrid où l’agent du Portugais Miguel Pinho a été aperçu devant la caméra d’El Chiringuito. La célèbre émission ne connaît pas la raison de sa présence. Le représentant qui gère notamment les intérêts du milieu offensif de Manchester United Bruno Fernandes s’est peut-être déplacé pour discuter d’un autre joueur dans son répertoire.

Il n’empêche que son séjour dans la capitale espagnole suscite forcément des interrogations sur l’avenir du latéral gauche. Son agent serait-il à Madrid pour rencontrer les dirigeants du Real ? L’hypothèse n’est pas totalement à exclure, surtout lorsque l’on sait que José Mourinho sera bientôt nommé à la Maison Blanche. L’entraîneur portugais peut très bien s’intéresser à son compatriote désormais considéré comme l’un, si ce n’est le meilleur latéral gauche au monde. D’autant qu’à son poste, les solutions à la disposition du « Special One » ne donnent pas satisfaction.