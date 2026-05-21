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Neymar au Mondial, Carlo Ancelotti a été piégé

Mondial 202621 mai , 15:23
parGuillaume Conte
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Carlo Ancelotti a décidé de prendre Neymar avec la sélection du Brésil à la Coupe du monde. Une décision qui n'en serait pas vraiment une, puisqu'il a été mis au pied du mur par sa fédération.
C’est l’annonce qui a mis le sourire à tout un pays cette semaine. Carlo Ancelotti, qui semblait vouloir se passer de Neymar pour la Coupe du monde, a finalement sélectionné le meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao. Longtemps blessé, à court de forme, le « Ney » a profité de derniers matchs plus convaincants avec Santos pour regagner sa place. Un peu à la surprise générale. Et selon les informations des médias brésiliens, même Carlo Ancelotti ne voulait pas le sélectionner, et ne comptait pas le prendre jusqu’à quelques jours avant la liste.

Ancelotti, c'était Neymar pour pouvoir prolonger

Ce n’est pas une blessure, un forfait ou une performance exceptionnelle de l’ancien joueur du Barça qui l’a fait changer d’avis. Selon le compte Futebol No Rio, cet appel n’a absolument rien de sportif. En effet, la convocation de Neymar était une demande appuyée de la CBF, la fédération brésilienne, et cette requête s’est même invitée dans les ultimes discussions pour la prolongation de l’entraineur italien à la tête de la Seleçao. L’agent d’Ancelotti a ainsi convaincu l’ancien coach du Real Madrid de prendre Neymar à la Coupe du monde pour provoquer l’engouement du peuple, mais aussi éviter un terrible retour des sponsors. De nombreux contrats étaient liés à la présence du numéro 10 au Mondial, et la CBF aurait du faire une croix sur des millions d’euros.
Des pressions qui ont fini par payer et le changement d’opinion de Carlo Ancelotti a surpris tout le monde. Car même Neymar, qui continuait d’y croire, avait confié qu’il supporterait le Brésil s’il n’était pas appelé, se préparant forcément à une fin de carrière internationale tragique pour lui. Ce ne sera pas le cas, et il reste à savoir dans quel état sera le joueur de Santos dans trois semaines, alors qu’il n’a visiblement plus envie de disputer le moindre match d’ici le Mondial, pour éviter de se blesser.
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@footeux lucide, un déclassement sportif certain... Ok, donc Lille Lens Monaco, Marseille... Sont dans le lot eux aussi comme la plupart des clubs de L1 ... Tu es vraiment ridicule.

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Une spécialité de transformer la réalité pour qu'elle soit plus facile à accepter ? Voyons voir 🤔 😂🤣😂🤣😂🤣: la réalité parisienne c'est une 2eme finale de suite de LDC après la victoire de l'an dernier, 4eme titre de suite en L1, victoire au trophée des champions, coupe intercontinentale et super coupe d'Europe... Cherry on the cake la manita qui vous a giflé la joue en janvier. Faut être un boulet comme toi (ce que tu démontres chaque fois un peu plus) pour croire une seconde que la réalité parisienne nécessite d'être transformer pour l'accepter 😂🤣😂 Elle va bien la réalité de l'OM? Pauvre 🤡 Et comme dans nos réalités respectives, tu te fais encore moucher comme la dernière fois 🤣😂🤣 (PS: toujours pas de réponse de ta part sur les parcours de l'OM ces dernières années après tes quoi? 10, 20, 30 posts de réponse?... Mon petit 🤡 que tu es)

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Je suis fan de ce qu'à fait Conceiçao notamment pendant sa courte expérience nantaise. J'aime beaucoup cet entraineur. Mais si c'est Roy et Lorenzi, je serais curieux de voir ce que ça peut donner et j'aurai un a priori positif.

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Oui et il a réussi à faire du beau jeu avec une "petite" équipe. Il a même maintenant une expérience en LDC. Quand il était joueur à l'OM il a bien supporté la pression. C'était un "roc" haha

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C'est malheureusement la marque de fabrique de ce site. Et vu les buses et les rageux qui trainent souvent sur les articles de l'OM, même avec des titres en rapport avec le contenu, ça ne les ferait pas plus réfléchir^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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