Neymar au Mondial, Carlo Ancelotti a été piégé

Carlo Ancelotti a décidé de prendre Neymar avec la sélection du Brésil à la Coupe du monde. Une décision qui n'en serait pas vraiment une, puisqu'il a été mis au pied du mur par sa fédération.

C’est l’annonce qui a mis le sourire à tout un pays cette semaine. Carlo Ancelotti, qui semblait vouloir se passer de Neymar pour la Coupe du monde, a finalement sélectionné le meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao. Longtemps blessé, à court de forme, le « Ney » a profité de derniers matchs plus convaincants avec Santos pour regagner sa place. Un peu à la surprise générale. Et selon les informations des médias brésiliens, même Carlo Ancelotti ne voulait pas le sélectionner, et ne comptait pas le prendre jusqu’à quelques jours avant la liste.

Ancelotti, c'était Neymar pour pouvoir prolonger

Ce n’est pas une blessure, un forfait ou une performance exceptionnelle de l’ancien joueur du Barça qui l’a fait changer d’avis. Selon le compte Futebol No Rio, cet appel n’a absolument rien de sportif. En effet, la convocation de Neymar était une demande appuyée de la CBF, la fédération brésilienne, et cette requête s’est même invitée dans les ultimes discussions pour la prolongation de l’entraineur italien à la tête de la Seleçao. L’agent d’Ancelotti a ainsi convaincu l’ancien coach du Real Madrid de prendre Neymar à la Coupe du monde pour provoquer l’engouement du peuple, mais aussi éviter un terrible retour des sponsors. De nombreux contrats étaient liés à la présence du numéro 10 au Mondial, et la CBF aurait du faire une croix sur des millions d’euros.

Des pressions qui ont fini par payer et le changement d’opinion de Carlo Ancelotti a surpris tout le monde. Car même Neymar, qui continuait d’y croire, avait confié qu’il supporterait le Brésil s’il n’était pas appelé, se préparant forcément à une fin de carrière internationale tragique pour lui. Ce ne sera pas le cas, et il reste à savoir dans quel état sera le joueur de Santos dans trois semaines, alors qu’il n’a visiblement plus envie de disputer le moindre match d’ici le Mondial, pour éviter de se blesser.