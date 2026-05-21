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Paris écoeuré, Lille fixe un prix spécial PSG pour Bouaddi

PSG21 mai , 13:20
parCorentin Facy
5
Très intéressé par la signature d’Ayyoub Bouaddi cet été, le PSG va devoir composer avec la concurrence de Liverpool. Le LOSC a par ailleurs l’intention de compliquer la tâche du club parisien.
Désireux de renforcer son milieu de terrain la saison prochaine, le Paris Saint-Germain a identifié sa cible prioritaire en la personne d’Ayyoub Bouaddi. Le joueur de Lille coche toutes les cases aux yeux de la direction parisienne. Il est jeune, avec un potentiel immense, connaît très bien la Ligue 1 et a déjà une belle expérience européenne avec des participations en Ligue des Champions et en Europa League. Luis Campos et Luis Enrique sont d’accord sur le profil de l’international espoirs français et vont tout faire pour le recruter cet été.

Lille veut faire payer (très cher) le PSG

Le dossier ne sera néanmoins pas simple comme le rapporte l’insider Abdel Hamed sur X. Ce dernier, qui explique que le PSG et Liverpool sont en pole sur le dossier, apporte une mauvaise nouvelle. « Le prix serait plus cher pour Paris que Liverpool mais en terme de chiffre je peux pas quantifier » a-t-il publié, indiquant que le président lillois Olivier Létang avait l’intention de fixer un prix plus onéreux pour le PSG que pour Liverpool.
Une méthode qui risque de très fortement agacer Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, lesquels ont bien l’intention de recruter Ayyoub Bouaddi mais certainement pas à n’importe quel prix et surtout pas en le surpayant. Reste à voir quels chiffres seront évoqués dans les jours et les semaines à venir pour le transfert d’Ayyoub Bouaddi. Cela risque de monter très haut comme l’a expliqué Sébastien Denis de FootMercato dans un live ce mercredi.

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Le journaliste avait notamment évoqué des prix « indécents » pour le futur transfert d’Ayyoub Bouaddi, lequel risque de monter bien au-delà des 50 millions d’euros payés par le Paris Saint-Germain pour faire venir Bradley Barcola ou encore Désiré Doué ces dernières années. Lille souhaite de son côté continuer à s'imposer comme l'un des meilleurs vendeurs de Ligue 1, après avoir notamment touché le jackpot en vendant Lucas Chevalier pour 40 millions d’euros, Bafodé Diakité pour 35 millions d’euros ou encore Lenny Yoro pour 60 millions d’euros ces dernières années.
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OM ou OL, l’Arabie Saoudite cherche un nouveau club

@footeux lucide Que dire de l'OM du coup... Et pourtant tu ne vas quasiment pas sur leurs articles. Hypocrisies en force.

OM ou OL, l’Arabie Saoudite cherche un nouveau club

@footeux lucide, un déclassement sportif certain... Ok, donc Lille Lens Monaco, Marseille... Sont dans le lot eux aussi comme la plupart des clubs de L1 ... Tu es vraiment ridicule.

1,2 milliard d'euros, la Vente OM est en marche

Une spécialité de transformer la réalité pour qu'elle soit plus facile à accepter ? Voyons voir 🤔 😂🤣😂🤣😂🤣: la réalité parisienne c'est une 2eme finale de suite de LDC après la victoire de l'an dernier, 4eme titre de suite en L1, victoire au trophée des champions, coupe intercontinentale et super coupe d'Europe... Cherry on the cake la manita qui vous a giflé la joue en janvier. Faut être un boulet comme toi (ce que tu démontres chaque fois un peu plus) pour croire une seconde que la réalité parisienne nécessite d'être transformer pour l'accepter 😂🤣😂 Elle va bien la réalité de l'OM? Pauvre 🤡 Et comme dans nos réalités respectives, tu te fais encore moucher comme la dernière fois 🤣😂🤣 (PS: toujours pas de réponse de ta part sur les parcours de l'OM ces dernières années après tes quoi? 10, 20, 30 posts de réponse?... Mon petit 🤡 que tu es)

Galtier quitte Neom, il devient le favori pour l'OM

Je suis fan de ce qu'à fait Conceiçao notamment pendant sa courte expérience nantaise. J'aime beaucoup cet entraineur. Mais si c'est Roy et Lorenzi, je serais curieux de voir ce que ça peut donner et j'aurai un a priori positif.

Galtier quitte Neom, il devient le favori pour l'OM

Oui et il a réussi à faire du beau jeu avec une "petite" équipe. Il a même maintenant une expérience en LDC. Quand il était joueur à l'OM il a bien supporté la pression. C'était un "roc" haha

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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