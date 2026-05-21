Paris écoeuré, Lille fixe un prix spécial PSG pour Bouaddi

Très intéressé par la signature d’Ayyoub Bouaddi cet été, le PSG va devoir composer avec la concurrence de Liverpool. Le LOSC a par ailleurs l’intention de compliquer la tâche du club parisien.

Désireux de renforcer son milieu de terrain la saison prochaine, le Paris Saint-Germain a identifié sa cible prioritaire en la personne d’Ayyoub Bouaddi. Le joueur de Lille coche toutes les cases aux yeux de la direction parisienne. Il est jeune, avec un potentiel immense, connaît très bien la Ligue 1 et a déjà une belle expérience européenne avec des participations en Ligue des Champions et en Europa League. Luis Campos et Luis Enrique sont d’accord sur le profil de l’international espoirs français et vont tout faire pour le recruter cet été.

Lille veut faire payer (très cher) le PSG

Le dossier ne sera néanmoins pas simple comme le rapporte l’insider Abdel Hamed sur X. Ce dernier, qui explique que le PSG et Liverpool sont en pole sur le dossier, apporte une mauvaise nouvelle. « Le prix serait plus cher pour Paris que Liverpool mais en terme de chiffre je peux pas quantifier » a-t-il publié, indiquant que le président lillois Olivier Létang avait l’intention de fixer un prix plus onéreux pour le PSG que pour Liverpool.

Une méthode qui risque de très fortement agacer Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, lesquels ont bien l’intention de recruter Ayyoub Bouaddi mais certainement pas à n’importe quel prix et surtout pas en le surpayant. Reste à voir quels chiffres seront évoqués dans les jours et les semaines à venir pour le transfert d’Ayyoub Bouaddi. Cela risque de monter très haut comme l’a expliqué Sébastien Denis de FootMercato dans un live ce mercredi.

Le journaliste avait notamment évoqué des prix « indécents » pour le futur transfert d’Ayyoub Bouaddi, lequel risque de monter bien au-delà des 50 millions d’euros payés par le Paris Saint-Germain pour faire venir Bradley Barcola ou encore Désiré Doué ces dernières années. Lille souhaite de son côté continuer à s'imposer comme l'un des meilleurs vendeurs de Ligue 1, après avoir notamment touché le jackpot en vendant Lucas Chevalier pour 40 millions d’euros, Bafodé Diakité pour 35 millions d’euros ou encore Lenny Yoro pour 60 millions d’euros ces dernières années.