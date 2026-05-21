OM : Greenwood pris au piège, il reste à Marseille

Meilleur buteur de l’OM, Mason Greenwood semble promis à un départ pour renflouer les caisses du club phocéen. Mais la situation de l’Anglais est particulière et une surprise n’est pas à exclure dans ce dossier.

Auteur de 26 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Mason Greenwood a encore brillé sous les couleurs de l’OM. Cela fait maintenant deux ans que l’international anglais s’impose comme l’homme fort du club phocéen. Néanmoins, avec la non-qualification en Ligue des Champions, son départ semble inévitable . D’abord pour renflouer les caisses de l’Olympique de Marseille mais aussi car l’Anglais aspire à jouer la meilleure compétition européenne.

Pour n’importe quel autre joueur affichant ce niveau, la question d’un départ contre un très gros chèque ne se poserait même pas. Mais la presse turque, qui suit ce dossier en raison de l’intérêt de Fenerbahçe, estime qu’une très grosse surprise n’est pas à exclure concernant l’avenir de Mason Greenwood. Le média Hurriyet précise notamment que l’attaquant de 24 ans n’a pas tant de possibilités que cela en a l’air pour la suite de sa carrière. Mason Greenwood aurait notamment refusé les avances de l’Arabie Saoudite, l’ancien joueur de Manchester United souhaitant poursuivre sa carrière en Europe.

Fenerbahçe ou l'OM, les seuls choix de Greenwood

Son rêve est connu : revenir en Premier League et briller dans son pays. Néanmoins, le média affirme qu’à ce jour, aucun club anglais n’est prêt à prendre le risque de s’offrir Greenwood, après les polémiques que ce dernier a connu par le passé. De plus, son prix potentiel, plus de 50 millions d’euros, est trop élevé pour les formations italiennes et pour les clubs de Liga, hors top 3. Concrètement, l’option Fenerbahçe, qui dispose de très gros moyens financiers, pourrait être la plus réaliste pour Mason Greenwood… avec l’OM.

Rester à Marseille devient finalement une probabilité à ne pas écarter pour celui qui était nommé parmi les cinq prétendants au titre de meilleur joueur de la saison aux trophées UNFP. Une belle surprise sur laquelle les supporters marseillais ne cracheraient pas. En revanche, si Mason Greenwood venait à rester, la direction olympienne serait obligée de sacrifier d’autres joueurs pour faire rentrer de l’argent. Les noms de Paixao, Gouiri, Timber ou encore Weah risquent alors de revenir dans les discussions.