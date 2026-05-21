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OM : Greenwood pris au piège, il reste à Marseille

OM21 mai , 14:00
parCorentin Facy
13
Meilleur buteur de l’OM, Mason Greenwood semble promis à un départ pour renflouer les caisses du club phocéen. Mais la situation de l’Anglais est particulière et une surprise n’est pas à exclure dans ce dossier.
Auteur de 26 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Mason Greenwood a encore brillé sous les couleurs de l’OM. Cela fait maintenant deux ans que l’international anglais s’impose comme l’homme fort du club phocéen. Néanmoins, avec la non-qualification en Ligue des Champions, son départ semble inévitable. D’abord pour renflouer les caisses de l’Olympique de Marseille mais aussi car l’Anglais aspire à jouer la meilleure compétition européenne.
Pour n’importe quel autre joueur affichant ce niveau, la question d’un départ contre un très gros chèque ne se poserait même pas. Mais la presse turque, qui suit ce dossier en raison de l’intérêt de Fenerbahçe, estime qu’une très grosse surprise n’est pas à exclure concernant l’avenir de Mason Greenwood. Le média Hurriyet précise notamment que l’attaquant de 24 ans n’a pas tant de possibilités que cela en a l’air pour la suite de sa carrière. Mason Greenwood aurait notamment refusé les avances de l’Arabie Saoudite, l’ancien joueur de Manchester United souhaitant poursuivre sa carrière en Europe.

Fenerbahçe ou l'OM, les seuls choix de Greenwood

Son rêve est connu : revenir en Premier League et briller dans son pays. Néanmoins, le média affirme qu’à ce jour, aucun club anglais n’est prêt à prendre le risque de s’offrir Greenwood, après les polémiques que ce dernier a connu par le passé. De plus, son prix potentiel, plus de 50 millions d’euros, est trop élevé pour les formations italiennes et pour les clubs de Liga, hors top 3. Concrètement, l’option Fenerbahçe, qui dispose de très gros moyens financiers, pourrait être la plus réaliste pour Mason Greenwood… avec l’OM.

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Rester à Marseille devient finalement une probabilité à ne pas écarter pour celui qui était nommé parmi les cinq prétendants au titre de meilleur joueur de la saison aux trophées UNFP. Une belle surprise sur laquelle les supporters marseillais ne cracheraient pas. En revanche, si Mason Greenwood venait à rester, la direction olympienne serait obligée de sacrifier d’autres joueurs pour faire rentrer de l’argent. Les noms de Paixao, Gouiri, Timber ou encore Weah risquent alors de revenir dans les discussions.
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Derniers commentaires

OM ou OL, l’Arabie Saoudite cherche un nouveau club

@footeux lucide Que dire de l'OM du coup... Et pourtant tu ne vas quasiment pas sur leurs articles. Hypocrisies en force.

OM ou OL, l’Arabie Saoudite cherche un nouveau club

@footeux lucide, un déclassement sportif certain... Ok, donc Lille Lens Monaco, Marseille... Sont dans le lot eux aussi comme la plupart des clubs de L1 ... Tu es vraiment ridicule.

1,2 milliard d'euros, la Vente OM est en marche

Une spécialité de transformer la réalité pour qu'elle soit plus facile à accepter ? Voyons voir 🤔 😂🤣😂🤣😂🤣: la réalité parisienne c'est une 2eme finale de suite de LDC après la victoire de l'an dernier, 4eme titre de suite en L1, victoire au trophée des champions, coupe intercontinentale et super coupe d'Europe... Cherry on the cake la manita qui vous a giflé la joue en janvier. Faut être un boulet comme toi (ce que tu démontres chaque fois un peu plus) pour croire une seconde que la réalité parisienne nécessite d'être transformer pour l'accepter 😂🤣😂 Elle va bien la réalité de l'OM? Pauvre 🤡 Et comme dans nos réalités respectives, tu te fais encore moucher comme la dernière fois 🤣😂🤣 (PS: toujours pas de réponse de ta part sur les parcours de l'OM ces dernières années après tes quoi? 10, 20, 30 posts de réponse?... Mon petit 🤡 que tu es)

Galtier quitte Neom, il devient le favori pour l'OM

Je suis fan de ce qu'à fait Conceiçao notamment pendant sa courte expérience nantaise. J'aime beaucoup cet entraineur. Mais si c'est Roy et Lorenzi, je serais curieux de voir ce que ça peut donner et j'aurai un a priori positif.

Galtier quitte Neom, il devient le favori pour l'OM

Oui et il a réussi à faire du beau jeu avec une "petite" équipe. Il a même maintenant une expérience en LDC. Quand il était joueur à l'OM il a bien supporté la pression. C'était un "roc" haha

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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