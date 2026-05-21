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CdM 2026 : Le Sénégal dévoile sa liste, les stars sont là

Mondial 202621 mai , 14:23
parGuillaume Conte
2
Champion d’Afrique officieux en titre, le Sénégal arrive à la Coupe du monde avec de grandes ambitions.
Le futur adversaire de l’équipe de France a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour le Mondial en Amérique. Pape Thiaw a dévoilé 28 noms dans une liste qui sera réduite à 26 éléments à l’approche du Mondial. Toutes les stars sont au rendez-vous, y compris Kalidou Koulibaly, blessé depuis le mois d’avril et incertain pour le Mondial. Sadio Mané sera bien sûr la vedette des Lions de la Teranga
La liste du Sénégal pour la Coupe du monde
Gardiens : Édouard Mendy, Yehvann Diouf, Mory Diaw
Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf, Ismail Jakobs, Mamadou Sarr, Krepin Diatta, Antoine Mendy, Abdoulaye Seck, Ilay Camara, Moustapha Mbow.
Milieux : Idrissa Gueye, Pathé Ciss, Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Habib Diarra, Bara Sapoko Ndiaye.
Attaquants : Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Cherif Ndiaye, Ibrahim Mbaye, Bamba Dieng, Assane Diao.
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Derniers commentaires

OM ou OL, l’Arabie Saoudite cherche un nouveau club

@footeux lucide, un déclassement sportif certain... Ok, donc Lille Lens Monaco, Marseille... Sont dans le lot eux aussi comme la plupart des clubs de L1 ... Tu es vraiment ridicule.

1,2 milliard d'euros, la Vente OM est en marche

Une spécialité de transformer la réalité pour qu'elle soit plus facile à accepter ? Voyons voir 🤔 😂🤣😂🤣😂🤣: la réalité parisienne c'est une 2eme finale de suite de LDC après la victoire de l'an dernier, 4eme titre de suite en L1, victoire au trophée des champions, coupe intercontinentale et super coupe d'Europe... Cherry on the cake la manita qui vous a giflé la joue en janvier. Faut être un boulet comme toi (ce que tu démontres chaque fois un peu plus) pour croire une seconde que la réalité parisienne nécessite d'être transformer pour l'accepter 😂🤣😂 Elle va bien la réalité de l'OM? Pauvre 🤡 Et comme dans nos réalités respectives, tu te fais encore moucher comme la dernière fois 🤣😂🤣 (PS: toujours pas de réponse de ta part sur les parcours de l'OM ces dernières années après tes quoi? 10, 20, 30 posts de réponse?... Mon petit 🤡 que tu es)

Galtier quitte Neom, il devient le favori pour l'OM

Je suis fan de ce qu'à fait Conceiçao notamment pendant sa courte expérience nantaise. J'aime beaucoup cet entraineur. Mais si c'est Roy et Lorenzi, je serais curieux de voir ce que ça peut donner et j'aurai un a priori positif.

Galtier quitte Neom, il devient le favori pour l'OM

Oui et il a réussi à faire du beau jeu avec une "petite" équipe. Il a même maintenant une expérience en LDC. Quand il était joueur à l'OM il a bien supporté la pression. C'était un "roc" haha

OM : Greenwood pris au piège, il reste à Marseille

C'est malheureusement la marque de fabrique de ce site. Et vu les buses et les rageux qui trainent souvent sur les articles de l'OM, même avec des titres en rapport avec le contenu, ça ne les ferait pas plus réfléchir^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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