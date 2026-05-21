CdM 2026 : Le Sénégal dévoile sa liste, les stars sont là

Champion d’Afrique officieux en titre, le Sénégal arrive à la Coupe du monde avec de grandes ambitions.

Le futur adversaire de l’équipe de France a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour le Mondial en Amérique. Pape Thiaw a dévoilé 28 noms dans une liste qui sera réduite à 26 éléments à l’approche du Mondial. Toutes les stars sont au rendez-vous, y compris Kalidou Koulibaly, blessé depuis le mois d’avril et incertain pour le Mondial. Sadio Mané sera bien sûr la vedette des Lions de la Teranga

La liste du Sénégal pour la Coupe du monde

Gardiens : Édouard Mendy, Yehvann Diouf, Mory Diaw

Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf, Ismail Jakobs, Mamadou Sarr, Krepin Diatta, Antoine Mendy, Abdoulaye Seck, Ilay Camara, Moustapha Mbow.

Milieux : Idrissa Gueye, Pathé Ciss, Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Habib Diarra, Bara Sapoko Ndiaye.

Attaquants : Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Cherif Ndiaye, Ibrahim Mbaye, Bamba Dieng, Assane Diao.