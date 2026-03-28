Frank McCourt repousse la vente de l'OM

L’OM reste dans le flou et des prises de parole sont attendues. Mais plus le temps passe, moins Frank McCourt semble enclin à vendre le club.

L’ Olympique de Marseille est plus que jamais concentré sur une qualification en Ligue des champions à l’issue de la saison, un objectif crucial pour la santé financière des Phocéens. Le club reste également attentif à la situation globale du football français, alors que les droits TV continuent de baisser. C’est pourquoi Frank McCourt n’est pas particulièrement pressé de vendre le club dans l’immédiat. Le businessman américain préfère prendre son temps et analyser la situation avec soin. Il n’y aura en tout cas pas de vente précipitée de l’Olympique de Marseille.

McCourt, la vente n'aura pas lieu tout de suite

Selon David Gluzman, collaborateur pour RMC, McCourt sait qu’il a tout intérêt à prendre son temps : « Quel intérêt pour Frank McCourt de céder son club alors que plusieurs indicateurs, dont les droits TV domestiques, sont au plus bas ? On peut très bien être plus compétitif qu’aujourd’hui en investissant moins. À la place de McCourt, je piloterais le club en mode equity minimum, je développerais le sponsoring et la création de valeur dans l’effectif en attendant un contexte macroéconomique plus favorable ».

Ce que souhaite avant tout l’OM, c’est de se stabiliser durablement dans le top 3 de la Ligue 1.

Et ce n’est pas encore gagné. Si les Phocéens occupent actuellement la troisième place du championnat, la concurrence pour les positions qualificatives en Ligue des champions reste très féroce. L’OM pourrait perdre gros en fin de saison. McCourt souhaite assainir les finances du club, et de nombreuses zones d’ombre subsistent encore. Si la situation s’améliore pour le club et pour le football français, le propriétaire, natif de Boston, pourrait alors reconsidérer la question.