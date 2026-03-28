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Frank McCourt repousse la vente de l'OM

OM28 mars , 12:20
parHadrien Rivayrand
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L’OM reste dans le flou et des prises de parole sont attendues. Mais plus le temps passe, moins Frank McCourt semble enclin à vendre le club.
L’Olympique de Marseille est plus que jamais concentré sur une qualification en Ligue des champions à l’issue de la saison, un objectif crucial pour la santé financière des Phocéens. Le club reste également attentif à la situation globale du football français, alors que les droits TV continuent de baisser. C’est pourquoi Frank McCourt n’est pas particulièrement pressé de vendre le club dans l’immédiat. Le businessman américain préfère prendre son temps et analyser la situation avec soin. Il n’y aura en tout cas pas de vente précipitée de l’Olympique de Marseille.

McCourt, la vente n'aura pas lieu tout de suite 

Selon David Gluzman, collaborateur pour RMC, McCourt sait qu’il a tout intérêt à prendre son temps : « Quel intérêt pour Frank McCourt de céder son club alors que plusieurs indicateurs, dont les droits TV domestiques, sont au plus bas ? On peut très bien être plus compétitif qu’aujourd’hui en investissant moins. À la place de McCourt, je piloterais le club en mode equity minimum, je développerais le sponsoring et la création de valeur dans l’effectif en attendant un contexte macroéconomique plus favorable ».
Ce que souhaite avant tout l’OM, c’est de se stabiliser durablement dans le top 3 de la Ligue 1.

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Et ce n’est pas encore gagné. Si les Phocéens occupent actuellement la troisième place du championnat, la concurrence pour les positions qualificatives en Ligue des champions reste très féroce. L’OM pourrait perdre gros en fin de saison. McCourt souhaite assainir les finances du club, et de nombreuses zones d’ombre subsistent encore. Si la situation s’améliore pour le club et pour le football français, le propriétaire, natif de Boston, pourrait alors reconsidérer la question.
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Derniers commentaires

Le Real Madrid n'a qu'un plan A, et il est au PSG

Des rumeurs toujours des rumeurs à l’approche de l’été … Vitinha n’est pas fou, quitter un groupe qui s’éclate pour aller dans un club où Kiki de Bondy a encore frappé,… l’a mis sans dessus dessous. C le souk au Real, il se maintient par chance, zéro fond dessous jeu, un vestiaire en vrac, un super président déclinant, une presse qui écrit de la merde. VITI est chez lui au PSG. Grosse communauté portugaise à Paris, ses amis de la sélection … en face Vini la pleureuse, Kiki, l’égoïste, Rudiger le boucher, Mendy l’intermittent du spectacle …. Enfin vous comprenez ! Au fait merci beaucoup kiki d’être allé foutre ton bordel ailleurs 😄

Barcola 2030, le PSG prépare son annonce

Réfléchit bien... car au vu de ce que tu écris... et bien... le connard, c'est toi.

Barcola 2030, le PSG prépare son annonce

La valeur marchande ? Ah... toi aussi tu es contaminé par le Qatar ! La vérité... on va bientôt la connaitre. Et je pense... que tu devras t'asseoir avant de la découvrir.

John Textor annonce vouloir récupérer l’OL !

Tu veux faire de l'esprit alors que tu n'as même pas ce qu'il faut pour en faire. Toi et tes potes gobent tout ce qui est publié ici et dans les autres médias. Tu vois par exemple... tout le monde disait il y a encore quelques jours que John Textor n'était plus le propriétaire de l'OL. Ben... tu vois bien qu'il est encore là. ^^ Dis-moi ! On t'aurait menti ?! Mdr

John Textor annonce vouloir récupérer l’OL !

Bla... bla... bla... ! 😆

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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