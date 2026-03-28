Longoria s'en va, ses trois boulettes qui font pleurer l'OM

L’OM a réalisé de nombreuses opérations ces derniers mois sur le marché des transferts. Des mouvements pas toujours très judicieux, qui frustrent les fans du club phocéen.

Football Club de Marseille. L’Olympique de Marseille reste un club à suivre sur le marché des transferts. Ces derniers temps, il s’est illustré en recrutant un grand nombre de joueurs. Une stratégie critiquée par certains supporters et observateurs, qui réclament davantage de stabilité pour permettre à l’ OM de briller au plus haut niveau. Avec le départ de Pablo Longoria et celui, imminent, de Medhi Benatia, la situation pourrait évoluer sur la Canebière. Parmi les gros échecs marseillais de ces dernières années, on peut citer Iliman Ndiaye, Luis Suárez ou encore Ismaël Koné. Trois joueurs dont l’OM s’est rapidement séparé malgré de fortes attentes, et qui brillent aujourd’hui en Europe comme le rappelle

L'OM, c'est quoi le problème ?

Ismaël Koné brille en effet avec Sassuolo en Serie A. Le milieu de terrain, après un prêt en Émilie-Romagne, a été définitivement recruté par le club pour 10 millions d’euros. Aujourd’hui, le Canadien est estimé à 30 millions d’euros, Sassuolo se montrant très satisfait de ses performances.

Concernant Luis Suárez, il revit totalement au Sporting. Le Colombien enchaîne les buts et s’apprête même à disputer un quart de finale de Ligue des champions face à Arsenal. Le natif de Santa Marta est lui aussi estimé à près de 30 millions d’euros.

Enfin, Iliman Ndiaye s’impose en Premier League avec Everton. À tel point que les plus grands clubs anglais s’intéressent à lui, alors qu’il est désormais estimé à 50 millions d’euros. Le Sénégalais, malgré de fortes attentes lors de son passage à l’OM et une arrivée pour 17 millions d’euros, avait rapidement quitté le sud de la France.