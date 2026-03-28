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Medhi Benatia

Longoria s'en va, ses trois boulettes qui font pleurer l'OM

OM28 mars , 10:00
parHadrien Rivayrand
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L’OM a réalisé de nombreuses opérations ces derniers mois sur le marché des transferts. Des mouvements pas toujours très judicieux, qui frustrent les fans du club phocéen.
L’Olympique de Marseille reste un club à suivre sur le marché des transferts. Ces derniers temps, il s’est illustré en recrutant un grand nombre de joueurs. Une stratégie critiquée par certains supporters et observateurs, qui réclament davantage de stabilité pour permettre à l’OM de briller au plus haut niveau. Avec le départ de Pablo Longoria et celui, imminent, de Medhi Benatia, la situation pourrait évoluer sur la Canebière. Parmi les gros échecs marseillais de ces dernières années, on peut citer Iliman Ndiaye, Luis Suárez ou encore Ismaël Koné. Trois joueurs dont l’OM s’est rapidement séparé malgré de fortes attentes, et qui brillent aujourd’hui en Europe comme le rappelle Football Club de Marseille.

L'OM, c'est quoi le problème ? 

Ismaël Koné brille en effet avec Sassuolo en Serie A. Le milieu de terrain, après un prêt en Émilie-Romagne, a été définitivement recruté par le club pour 10 millions d’euros. Aujourd’hui, le Canadien est estimé à 30 millions d’euros, Sassuolo se montrant très satisfait de ses performances.
Concernant Luis Suárez, il revit totalement au Sporting. Le Colombien enchaîne les buts et s’apprête même à disputer un quart de finale de Ligue des champions face à Arsenal. Le natif de Santa Marta est lui aussi estimé à près de 30 millions d’euros.
Enfin, Iliman Ndiaye s’impose en Premier League avec Everton. À tel point que les plus grands clubs anglais s’intéressent à lui, alors qu’il est désormais estimé à 50 millions d’euros. Le Sénégalais, malgré de fortes attentes lors de son passage à l’OM et une arrivée pour 17 millions d’euros, avait rapidement quitté le sud de la France.

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À l’avenir, les Phocéens devront tirer des leçons de ces dossiers mercato manqués, qui laissent aujourd’hui des regrets. Le contexte marseillais s’avère compliqué pour de nombreux joueurs, qui parviennent à briller une fois éloignés de l’OM.
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Derniers commentaires

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c'est quoi ces conneries ? combien de joueurs ont été bléssés par Tagliafico ? Au match aller contre Monaco, il a subit un attentat, qui meritait pas une suspension mais de la prison. Il s'est relevé sans aucune simulation et a rejoué. Tout le contraire de Camara qui simule la douleur, alors que lui meme a fait une agrsession sur chevalier sans aucune sanction. Quand a lee au match aller contre le PSG, c'est juste une blague, le mec il tombe au sol meme quand on fait juste le croiser ( je précise que j'adore ce joueur que je trouve sous coté)

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Rien ne vaut une exclusion définitive pour les simulateurs et ceux qui gagnent du temps en fin de match .

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C’est bien dommage pour bamo meite surtout quand on voit les prestations de pavard et balerdi

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Il est aussi fou et désarticulé que son président trump

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Mais cet énergumène de joueur n'a plus sa place dans le football . Vous croyez que l'OL a été gagnant quand il jouait . Détrompez vous . Et surtout en cette période ,plus il jouera contre des internationaux français mieux ça vaut pour lui pour les casser avant la coupe du monde au cas où, l'argentine jouera contre la France . Voilà sa mentalité de bassesse et de calcult

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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