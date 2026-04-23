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Flamini veut investir à Arsenal, pas à l’OM

OM23 avr. , 17:30
parGuillaume Conte
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Officiellement à la recherche de nouveaux investisseurs, Frank McCourt ne pourra pas compter sur Mathieu Flamini, l’ancien minot de l’OM qui a réussi dans les affaires.
Etre footballeur professionnel, jouer à Arsenal, à l’OM et au Milan AC notamment, et gagner beaucoup plus d’argent dans son après-carrière, c’est le bel exploit réalisé par Mathieu Flamini. L’ancien milieu de terrain fait peu parler de lui mais ses investissements dans la biochimie lui permettent d’être à la tête d’une fortune estimée à 11 milliards d’euros par Forbes récemment. C’est bien évidemment la valeur estimée de ses investissements, pas forcément l’argent qu’il a dans son compte en banque. Mais cela fait de lui un homme capable d’investir, et notamment dans le football.

Flamini explique le secret de sa réussite

Dans un entretien accordé la Harvard Business Review, il est revenu sur la façon dont il s’est intéressé rapidement à l’entrepreneuriat et à l’écologie. « Le football était mon rêve d'enfant, mais l'environnement a toujours occupé une place centrale dans ma vie. J'ai développé très tôt une conscience écologique et, déjà pendant ma carrière de joueur, je me demandais comment je pouvais contribuer à trouver des solutions au réchauffement climatique et à l'impact de l'homme sur la planète et notre santé », a glissé Mathieu Flamini, qui fait le parallèle entre le football et le monde de l’entreprise. « Il faut savoir gérer la pression, être déterminé mais patient, et ne pas avoir peur de la charge de travail ni des sacrifices », a prévenu l’ancien milieu de terrain, à qui l’on prête l’intention d’investir fortement dans un de ses anciens clubs.

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Mais malheureusement ou non, ce ne sera pas à l’OM. La presse anglaise confirme que son envie est de miser sur Arsenal et de récupérer une partie des parts du club londonien, qui l’a marqué dans sa carrière et dont il se sent très proche. Aucune discussion concrète n’a pour le moment eu lieu avec Stan Kroenke, le propriétaire des Gunners. Il reste à savoir ce que pourrait faire Mathieu Flamini si jamais Arsenal lui fermait la porte au nez, et si la solution de miser sur l’OM pourrait être son plan B.
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Au fait... Foot01, votre site est très mal fait. On ne peut pas voir qui répond à quelle question.

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Mdr

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L'OL a son stade alors que l'OM loue son stade. Réfléchit un peu ! ^^

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Quel dommage que tu puisses raconter autant de bêtises. La dette de l'OL est fondée sur le remboursement de son stade. Stade remboursable jusqu'en 2043. Pour le reste... tu tricotes encore. ^^

Ligue 1

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1
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54301668493415
4
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54301668453015
5
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9
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4130101194044-4
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