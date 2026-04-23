Paris prépare une offre en or pour Mason Greenwood !

Mason Greenwood est clairement sur le départ à l'OM. L'occasion pour le Paris FC de surprendre tout le monde en tentant sa chance pour le recruter cet été.

En très grande forme depuis qu’Antoine Kombouaré a pris les commandes du club au mois de février dernier, le Paris FC a non seulement assuré son maintien, mais il peut désormais croire en une place dans la première partie de tableau, puisque le club de la capitale n’est qu’à cinq points de Strasbourg, le 8e. Une remontée qui donne des idées aux dirigeants du deuxième club parisien, très ambitieux depuis son rachat par la famille Arnault et l’appui de Red Bull.

Un salaire à la sauce PSG pour Greenwood ?

C’est pourquoi, à l’image de ce qui a été fait avec succès pour Ciro Immobile, le Paris FC envisage de réaliser un investissement clinquant cet été afin de se renforcer de manière spectaculaire. Et selon les informations de But FC, c’est tout simplement le joueur de l'OM Mason Greenwood qui est visé, avec plusieurs arguments solides. Tout d’abord, une offre financièrement très importante avec une prime à la signature colossale et un salaire qui serait même proche de certains gros joueurs du PSG selon le site spécialisé. Soit possiblement proche du million d’euros par mois.

Ensuite, la promesse d’un recrutement très ambitieux pour faire du Paris FC une place forte du championnat, et non plus un club du milieu de tableau. Mais faire venir Mason Greenwood sans une place en Coupe d’Europe peut clairement sembler compliqué. Toutefois, il y deux éléments à prendre en compte. L’Anglais veut vraiment quitter l’OM où le chantier permanent et l’absence de progression du club l’agace. Et aussi, peu suivi en Italie ou en Allemagne, l’ancien de Manchester United ne peut pas signer en Premier League en raison de son passif.

Seul l’Espagne s’intéresse à lui, et le FC Barcelone n’aura probablement pas les moyens financiers de le faire venir. L’Atlético de Madrid est sur les rangs, mais malgré son talent et son sens du but, Greenwood n’a pas forcément tant de destinations possibles pour l’été prochain. Un élément qui a certainement motivé le Paris FC pour se dire qu’il devait tenter le coup, même si les chances de réussir cette opération sont maigres. Surtout que, même si ce n’est pas le Paris SG, le voir rejoindre un autre club de Ligue 1 risquerait de ne pas plaire aux supporters de l’OM.