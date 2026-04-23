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Paris prépare une offre en or pour Mason Greenwood !

OM23 avr. , 9:20
parGuillaume Conte
4
Mason Greenwood est clairement sur le départ à l'OM. L'occasion pour le Paris FC de surprendre tout le monde en tentant sa chance pour le recruter cet été.
En très grande forme depuis qu’Antoine Kombouaré a pris les commandes du club au mois de février dernier, le Paris FC a non seulement assuré son maintien, mais il peut désormais croire en une place dans la première partie de tableau, puisque le club de la capitale n’est qu’à cinq points de Strasbourg, le 8e. Une remontée qui donne des idées aux dirigeants du deuxième club parisien, très ambitieux depuis son rachat par la famille Arnault et l’appui de Red Bull.

Un salaire à la sauce PSG pour Greenwood ?

C’est pourquoi, à l’image de ce qui a été fait avec succès pour Ciro Immobile, le Paris FC envisage de réaliser un investissement clinquant cet été afin de se renforcer de manière spectaculaire. Et selon les informations de But FC, c’est tout simplement le joueur de l'OM Mason Greenwood qui est visé, avec plusieurs arguments solides. Tout d’abord, une offre financièrement très importante avec une prime à la signature colossale et un salaire qui serait même proche de certains gros joueurs du PSG selon le site spécialisé. Soit possiblement proche du million d’euros par mois.
Ensuite, la promesse d’un recrutement très ambitieux pour faire du Paris FC une place forte du championnat, et non plus un club du milieu de tableau. Mais faire venir Mason Greenwood sans une place en Coupe d’Europe peut clairement sembler compliqué. Toutefois, il y deux éléments à prendre en compte. L’Anglais veut vraiment quitter l’OM où le chantier permanent et l’absence de progression du club l’agace. Et aussi, peu suivi en Italie ou en Allemagne, l’ancien de Manchester United ne peut pas signer en Premier League en raison de son passif.
Seul l’Espagne s’intéresse à lui, et le FC Barcelone n’aura probablement pas les moyens financiers de le faire venir. L’Atlético de Madrid est sur les rangs, mais malgré son talent et son sens du but, Greenwood n’a pas forcément tant de destinations possibles pour l’été prochain. Un élément qui a certainement motivé le Paris FC pour se dire qu’il devait tenter le coup, même si les chances de réussir cette opération sont maigres. Surtout que, même si ce n’est pas le Paris SG, le voir rejoindre un autre club de Ligue 1 risquerait de ne pas plaire aux supporters de l’OM.
M. Greenwood

M. Greenwood

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs4
Buts6
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts3
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs28
Buts15
Passes décisives6
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
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Derniers commentaires

OL : Endrick chambre Paris, attention à la sanction

Je trouve cela hors de proportions. Le gone marque à Paris, et danse de joie . Où est le problème? Combien de joueurs en France et ailleurs font ça tous les weekends....les derives de la culture du buzz.

OL : Endrick chambre Paris, attention à la sanction

Mon dieu , je suis horrifié , il a osé danser après avoir marqué un but ! il faut rétablir la peine de mort ils ne savent pas ces gamins qu'il ne faut pas danser, faire chut ! , ou se boucher les oreilles ? que l'on en parlera plus que s'ils cassent une jambe à un autre joueur et même plus que des mauvaises décisions d'un arbitre , des cartons rouges immaginaires

Paris prépare une offre en or pour Mason Greenwood !

Mouarf !

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

Je trouve ça plutôt étonnant étant donné que nous étions en multi propriété. L'argent devait appartenir au groupe et circuler entre les clubs, nan ? donc pourquoi d'un coup on nous sort des dettes ? A ce compte la pourquoi ne pas porter plainte auprès de la justice française au titre des 3 joueurs qu'on a payé deux fois et qui n'ont jamais jouer chez nous ?!? D’ailleurs il n'y avait visiblement pas de délégation lyonnaise au procès, qui a duré une semaine juste après le déport de plainte. Ça pue l'embrouille cette histoire.

L'OL condamné à rembourser 21 millions d'euros à Botafogo

t'es courageux, toi, de parler un un tel demeuré...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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