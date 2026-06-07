Christian Eriksen victime d’un nouveau malaise

Ce dimanche, lors d’un match amical entre le Danemark et l’Ukraine, Christian Eriksen a été victime d’un nouveau malaise sur un terrain.

Déjà victime d’un arrêt cardiaque lors d’un match de l’Euro 2021, le Danois s’est de nouveau effondré sur le terrain ce dimanche soir à l’occasion d’une rencontre amicale entre le Danemark et l’Ukraine. Se tenant la poitrine, Eriksen est soudainement tombé au sol, provoquant un moment de panique sur et au bord du terrain...

Le joueur de Wolfsburg a été rapidement transporté à l'hôpital le plus proche, la rencontre se déroulant à Odense. Selon les premières informations, le joueur danois de 34 ans serait conscient. La rencontre a été définitivement arrêtée par l’arbitre, alors que le Danemark ne jouera pas la Coupe du Monde 2026 à venir.

Après l’arrêt de la rencontre, le médecin de la sélection danoise a donné de bonnes nouvelles d’Eriksen. « Christian se porte bien et a quitté le terrain par ses propres moyens. À mon avis, son stimulateur cardiaque fonctionne correctement. Il a brièvement perdu connaissance, mais l’a rapidement reprise et nous avons pu le contacter immédiatement. Il doit maintenant subir des examens complémentaires à l’hôpital afin de déterminer les causes de l’incident. Nous sommes en contact permanent avec lui et les médecins de l’hôpital. Christian va bien et m’a demandé de saluer tous les joueurs et de leur dire qu’il allait bien », a lancé, dans un communiqué, Morten Boesen, qui explique donc que l’accident d’Eriksen est heureusement pas trop grave.