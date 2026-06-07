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Christian Eriksen victime d’un nouveau malaise

Foot Europeen07 juin , 20:21
parAlexis Rose
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Ce dimanche, lors d’un match amical entre le Danemark et l’Ukraine, Christian Eriksen a été victime d’un nouveau malaise sur un terrain.
Déjà victime d’un arrêt cardiaque lors d’un match de l’Euro 2021, le Danois s’est de nouveau effondré sur le terrain ce dimanche soir à l’occasion d’une rencontre amicale entre le Danemark et l’Ukraine. Se tenant la poitrine, Eriksen est soudainement tombé au sol, provoquant un moment de panique sur et au bord du terrain...

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Le joueur de Wolfsburg a été rapidement transporté à l'hôpital le plus proche, la rencontre se déroulant à Odense. Selon les premières informations, le joueur danois de 34 ans serait conscient. La rencontre a été définitivement arrêtée par l’arbitre, alors que le Danemark ne jouera pas la Coupe du Monde 2026 à venir.
Après l’arrêt de la rencontre, le médecin de la sélection danoise a donné de bonnes nouvelles d’Eriksen. « Christian se porte bien et a quitté le terrain par ses propres moyens. À mon avis, son stimulateur cardiaque fonctionne correctement. Il a brièvement perdu connaissance, mais l’a rapidement reprise et nous avons pu le contacter immédiatement. Il doit maintenant subir des examens complémentaires à l’hôpital afin de déterminer les causes de l’incident. Nous sommes en contact permanent avec lui et les médecins de l’hôpital. Christian va bien et m’a demandé de saluer tous les joueurs et de leur dire qu’il allait bien », a lancé, dans un communiqué, Morten Boesen, qui explique donc que l’accident d’Eriksen est heureusement pas trop grave.
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Vous êtes kom domenech d k'on est pas français on doit pas entrainer en France Sage ossi était kom lui personne ke connaissait wé ke blm espèce d'imbécile et donneur de leçons t'as fait koi kom entraîneur dit moi 0 pointé

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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