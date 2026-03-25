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Fan de l’OM et milliardaire, il veut racheter… Arsenal

OM25 mars , 8:22
parGuillaume Conte
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Ancien joueur du club, Mathieu Flamini a fait fortune après sa carrière de footballeur. Il rêve de racheter Arsenal ou l'OM, et tente déjà sa chance avec le club anglais en ce moment.
Frank McCourt l’a officiellement confirmé ces derniers mois, il ne veut plus être le seul financier de l’Olympique de Marseille. Lassé de mettre la main à la poche à chaque fin de saison pour combler le trou, l’Américain pourrait mettre en place une politique plus économe dans les prochaines semaines. Il n’a jamais affiché son intention de vendre l’OM, mais plutôt d’ouvrir la porte à des investisseurs extérieurs qui viendraient le soutenir et partager la charge, avec pourquoi pas la possibilité de développer encore le club phocéen.

Flamini rêve d'Arsenal et de l'OM

Si CMA-CGM de Rodolphe Saadé est souvent évoqué, le milliardaire franco-libanais se contente d’être sponsor principal du club, et fait bien comprendre qu’il n’a pas spécialement envie de se plonger la tête la première dans ce panier de crabes. Un autre nom remplit de nombreux critères, celui de Mathieu Flamini. Né à Marseille, formé à l’OM, l’ancien milieu de terrain a eu une belle carrière du côté d’Arsenal, du Milan AC et de Crystal Palace notamment. Mais contrairement à d’autres footballeurs dans leur gestion de portefeuille, le Marseillais de 42 ans a beaucoup plus gagné d’argent dans ses investissements que dans le football.
Concentré sur la biochimie, il a réussi à faire fructifier son patrimoine et a aujourd’hui une fortune estimée à 10 milliards d’euros. Désireux d’investir dans le football pour lui rendre un peu de ce qui lui a été donné, Mathieu Flamini envisage, selon The Mirror de racheter les parts de Stan Kroenke, actionnaire majoritaire d’Arsenal. L’idée serait pour l’ancien milieu de terrain de devenir l’actionnaire principal des Gunners dans les mois à venir.
« Evidemment, ces clubs (Arsenal et Marseille) occupent une place particulière dans mon coeur. Je n’oublie jamais d’où je viens », avait récemment déclaré Mathieu Flamini, dont la réaction sera très attendue du côté de Marseille si jamais il ne parvenait pas à racheter Arsenal à Stan Kroenke. Rien ne l’empêcherait ensuite de se pencher sur la situation de l’Olympique de Marseille.

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