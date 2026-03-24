L'OM victime d'un double scandale, un arbitre dit tout

L’arbitrage a énormément fait parler ce week-end notamment à Marseille, où l’OM s’est plaint de plusieurs décisions contestables de la part de Benoît Bastien face à Lille au Vélodrome (1-2).

« Ngoy aurait-il dû être exclu ? Evidemment, il n’y a pas de sujet. Tous les gestes de ce type avec un joueur qui a le pied sur le visage ou le cou d’un adversaire ont toujours été sanctionnés d’un carton rouge. La réponse est claire, nette et précise. Evidemment que ça méritait un carton rouge, y compris quand ce n’est pas fait volontairement, car on est loin de penser que le joueur l’a fait exprès. C’est de la maladresse, mais les joueurs sont exclus sur ce type de phase de jeu, que ça arrive à la première minute ou à la dernière minute » a détaillé l’ancien arbitre de Ligue 1 avant d’évoquer la deuxième situation, celle qui concerne a détaillé l’ancien arbitre de Ligue 1 avant d’évoquer la deuxième situation, celle qui concerne la faute dont Mason Greenwood a été victime avant de sortir sur blessure.

« Sur l’action de Greenwood, à l’arrivée, les trois joueurs sont sanctionnés d’un avertissement : il y a un problème. L’agression du joueur lillois sur Greenwood est caractérisée, Haraldsson s’en sort bien, il peut prendre un rouge. Soit Greenwood n’a pas de jaune et les deux Lillois sont avertis d'un jaune, soit Greenwood prend un jaune mais alors un des deux Lillois doit prendre un rouge » estime Saïd Ennjimi, pas du tout en accord avec les décisions prises par Benoît Bastien au Vélodrome dimanche après-midi. Des déclarations qui conforteront certainement les supporters et les dirigeants de l’OM dans leur amertume et leur frustration après ces deux décisions très contestables lors de la réception du LSOC ce dimanche.