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L'OM victime d'un double scandale, un arbitre dit tout

OM24 mars , 15:00
parCorentin Facy
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L’arbitrage a énormément fait parler ce week-end notamment à Marseille, où l’OM s’est plaint de plusieurs décisions contestables de la part de Benoît Bastien face à Lille au Vélodrome (1-2).
Les dirigeants de l’Olympique de Marseille n’ont pas pris la parole après la défaite de leur équipe face à Lille dimanche après-midi (1-2). Medhi Benatia a sans doute appris la leçon des mois précédents, mais le directeur du football du club phocéen devait bouillir à l’intérieur. Et pour cause, le LOSC aurait pu écoper de deux cartons rouges au Vélodrome. Le premier pour un pied de Ngoy dans la tête de Paixao après une minute et le second pour l’agression d’Haraldsson sur Greenwood au quart d’heure de jeu. Benoît Bastien a finalement pris la décision de ne distribuer aucun carton rouge. Une erreur caractérisée aux yeux de Saïd Ennjimi, ancien arbitre de Ligue 1, qui s’est exprimé sur le sujet au micro de RMC.
« Ngoy aurait-il dû être exclu ? Evidemment, il n’y a pas de sujet. Tous les gestes de ce type avec un joueur qui a le pied sur le visage ou le cou d’un adversaire ont toujours été sanctionnés d’un carton rouge. La réponse est claire, nette et précise. Evidemment que ça méritait un carton rouge, y compris quand ce n’est pas fait volontairement, car on est loin de penser que le joueur l’a fait exprès. C’est de la maladresse, mais les joueurs sont exclus sur ce type de phase de jeu, que ça arrive à la première minute ou à la dernière minute » a détaillé l’ancien arbitre de Ligue 1 avant d’évoquer la deuxième situation, celle qui concerne la faute dont Mason Greenwood a été victime avant de sortir sur blessure.
« Sur l’action de Greenwood, à l’arrivée, les trois joueurs sont sanctionnés d’un avertissement : il y a un problème. L’agression du joueur lillois sur Greenwood est caractérisée, Haraldsson s’en sort bien, il peut prendre un rouge. Soit Greenwood n’a pas de jaune et les deux Lillois sont avertis d'un jaune, soit Greenwood prend un jaune mais alors un des deux Lillois doit prendre un rouge » estime Saïd Ennjimi, pas du tout en accord avec les décisions prises par Benoît Bastien au Vélodrome dimanche après-midi. Des déclarations qui conforteront certainement les supporters et les dirigeants de l’OM dans leur amertume et leur frustration après ces deux décisions très contestables lors de la réception du LSOC ce dimanche.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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