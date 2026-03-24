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L'OM perd tout espoir avec Greenwood

OM24 mars , 17:00
parHadrien Rivayrand
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L’OM a vécu une sale journée dimanche dernier face au LOSC en Ligue 1. En plus de la défaite, les Phocéens ont également vu Mason Greenwood sortir plus tôt que prévu.
L’Olympique de Marseille se retrouve dans une position délicate en Ligue 1. Certes, les Phocéens occupent encore la 3ᵉ place du championnat, mais la concurrence revient à grande vitesse. Une concurrence qui pourrait tout simplement éjecter l’OM de la course à la Ligue des champions si les hommes d’Habib Beye ne se reprennent pas rapidement.
Au retour de la trêve internationale, l’OM se déplacera sur la pelouse de l’AS Monaco, un déplacement qui s’annonce périlleux au vu de la dynamique opposée des deux équipes. D’autant que les Olympiens devront très certainement faire sans Mason Greenwood. L’Anglais est sorti blessé face au LOSC, mais il a aussi été averti, ce qui le suspend automatiquement pour le prochain match de Ligue 1.

L'OM ne se fait pas d'illusions 

Cependant, le carton jaune écopé par l’ancien joueur de Manchester United paraît très sévère. Au vu des images, Greenwood semble davantage être la victime que le coupable, après avoir été chargé par Calvin Verdonk.
Comme rapporté ces dernières heures par L’Équipe, la commission de discipline pourrait toutefois décider de retirer ce carton jaune infligé au Marseillais. À noter que, si l’OM a été sollicité pour un éventuel recours, les Phocéens n’ont pas donné suite. À moins d’une grosse surprise, Greenwood ne sera donc pas de la partie à Monaco.

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L’Anglais va surtout pouvoir se remettre de sa béquille contractée face aux Dogues. Si la direction phocéenne craignait une blessure plus sérieuse, il n’en sera finalement rien. En soi, c’est déjà une bonne nouvelle pour un OM qui aura plus que jamais besoin d’un Greenwood à 100 % pour bien terminer la saison en cours et assurer sa présence pour la prochaine Ligue des champions.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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