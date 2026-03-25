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Achraf Hakimi

Fake news démontée, le PSG sort le champagne

PSG25 mars , 8:00
parMehdi Lunay
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Ce mardi, Radio Marca a jeté un pavé dans la mare. Selon le média espagnol, le Real Madrid et Achraf Hakimi se sont rapprochés pour un transfert l'été prochain. L'agent du latéral marocain a vite voulu rassurer le PSG.
Depuis le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid en 2024, une épée de Damoclès demeure au-dessus du Paris Saint-Germain. Quelles seront les envies d'Achraf Hakimi, ami intime du capitaine des Bleus ? Le latéral marocain est resté fidèle aux Parisiens sur ces deux dernières saisons. Cependant, la donne pourrait être différente l'été prochain selon Radio Marca. Le média proche du Real Madrid a révélé ce mardi qu'il existait des contacts sérieux entre Hakimi et les Merengue pour un futur transfert.

L'agent d'Hakimi dément fermement

Au-delà de la proximité avec Kylian Mbappé, le Marocain voudrait revenir dans son club formateur où il n'avait pas réussi à s'imposer à l'époque. Une rumeur qui a de quoi inquiéter les supporters parisiens. Toutefois, l'agent du défenseur Alejandro Camano est venu calmer la situation dans la soirée. Interrogé par le site Winwin, il a fermement démenti tout départ de son client. De plus, il a précisé que les Merengue n'auraient même pas approché le joueur.
« Achraf est très heureux au PSG, il s’y sent très bien et il souhaite remporter la Ligue des Champions pour la deuxième fois, tout en menant l’équipe le plus loin possible. Il nous reste encore trois ans de contrat avec le club parisien, et pour l’instant, il ne pense à rien d’autre qu’au Paris SG. Il est très satisfait de son entraîneur, de ses coéquipiers et se sent également à l’aise dans le pays. Pour l’instant, il n’y a aucune possibilité de départ. Un éventuel intérêt du Real ? Non, cela ne s’est jamais produit », a lâché Camano.

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Le représentant du latéral droit a évoqué l'élément crucial de ce dossier, à savoir le contrat d'Hakimi. Ce dernier est lié au PSG jusqu'en 2029. Dans ces conditions, un transfert l'été prochain apparaît presque impossible. La direction parisienne ne cède jamais les cadres importants du vestiaire en sa possession, même pour tout l'or du monde.
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