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Média : Du rififi au journal L'Equipe

Info25 mars , 9:20
parClaude Dautel
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Le journal L'Equipe connaît des soubresauts internes depuis les récents changements intervenus au plus haut niveau au sein de sa rédaction. La menace d'une grève plane au-dessus du quotidien sportif et de sa chaîne télé.
Il y a du sport à L'Equipe, et les différentes décisions prises par la direction du média de référence ne font pas le bonheur des journalistes. Après le départ de Matthias Gurtler, directeur des rédactions, le 9 février, Rolf Heinz a décidé de nommer un triumvirat pour le remplacer. Mais, dans les bureaux d'Issy-Les-Moulineaux, on ne fait plus confiance à la direction et cela s'est concrétisé en début de semaine lors d'un vote organisé par les syndicats. Comme le rapporte Adrien Schwyter, journaliste de Challenge, à la question : « Avez-vous confiance dans la capacité de notre DG à repenser la réorganisation en concertation avec les salariés (..), et conserver la qualité éditoriale de L’Équipe ? », ce sont 75,98 % des salariés qui ont répondu non. Et ce n'est pas tout.

La colère gronde à L'Equipe

En effet, 53,92 % des salariés de L'Equipe ont indiqué qu'ils étaient favorables à lancer un mouvement de grève, tandis que 82,35 % ont annoncé qu'ils n'assisteraient pas au séminaire prévu ce jeudi pour présenter le projet 2030 du média sportif. Tout cela intervient au moment où l'avenir de l'émission L'Equipe du Soir semble être en danger, et pourrait disparaître en fin de saison. Même si le talk-show animé par Olivier Ménard fait de belles audiences lors des très grandes soirées de football, cela est moins le cas le reste du temps. D'ailleurs la direction avait déjà sacrifié plusieurs soirées afin de passer des films, ou désormais des fléchettes, la nouvelle passion de la chaîne sportive. 
Fin 2024, L'Equipe avait déjà eu un coup de chaud sur le plan social, puisque la rédaction s'était mise en grève pendant deux semaines. A l'époque, la direction souhaitait licencier près de 50 salariés dans le cadre d'un plan social destiné à faire de grosses économies. Moins de deux ans plus tard, la menace d'une nouvelle grève plane sur le quotidien sportif à trois mois du Mondial 2026.

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pompier pyromane .. meme si je trouve que pompier est trop genereux pour lui

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J'ai hate de voir la decision de la ligue et de comparer la sanction avec celle du strabourgeois qui a decoupé fofana et l'a mis sur la touche pendant 5 mois ...

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