Nicolas Tagliafico sous le maillot de l'OL
Nicolas Tagliafico voit rouge

OL : Tagliafico perturbé par un souci personnel ?

OL25 mars , 8:40
parClaude Dautel
0
Expulsé contre Vigo, puis contre Monaco, Nicolas Tagliafico semble être d'une extrême nervosité et il risque de manquer plusieurs matchs avec l'OL. Le défenseur argentin suscite des interrogations.
Tout comme en Europa League, où il avait bien failli être expulsé très rapidement dans la rencontre avant finalement de l'être un peu plus tard, Nicolas Tagliafico a eu chaud une première fois lorsque François Letexier ne lui a pas mis un rouge pour ce qui ressemblait à un coup de boule sur Akliouche. Mais le défenseur de l'Olympique Lyonnais n'a pas échappé à l'expulsion après un tacle de boucher sur Camara. Et cette fois, personne n'a contesté la décision de l'arbitre. Deux expulsions en deux matchs, et des gestes assez furieux, Nicolas Tagliafico semble au bord de la crise de nerfs, lui qui la saison passée n'avait jamais été expulsé et se montrait d'une efficacité redoutable dans ses interventions.

Tagliafico mal dans sa peau ?

Si certains supporters exigent déjà le départ du champion du monde argentin, qui est lié avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2027 après son vrai faux départ l'été dernier, Jérémy Clément, ancien milieu défensif de l'OL et consultant pour Ligue 1 + pense que cette attitude cache peut-être un souci extra-sportif. « Il faudrait connaître le contexte, peut-être par rapport à sa vie personnelle, car les sportifs sont aussi des humains, mais avec son expérience, il devrait mieux se maîtriser malgré sa frustration », explique, dans le quotidien Le Progrès, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Il est vrai qu'il est difficilement compréhensible qu'un joueur aussi expérimenté que Nicolas Tagliafico pète les plombs comme cela et sur plusieurs matchs.
Du côté de l'Olympique Lyonnais, on va désormais attendre de savoir ce que la commission de discipline de la LFP, qui se réunit ce mercredi, va décider concernant la suspension de Nicolas Tagliafico. Mais forcément Paulo Fonseca va rapidement devoir trouver les raisons de ce comportement totalement incontrôlable du défenseur de 33 ans. Et si effectivement, c'est un problème qui vient de l'extérieur, alors l'OL pourrait peut-être le mettre un peu au repos.
N. Alejandro Tagliafico

N. Alejandro Tagliafico

ArgentinaArgentine Âge 33 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
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Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
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Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs8
Buts0
Passes décisives0
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge1

Ligue 1

2025/2026
Matchs19
Buts0
Passes décisives3
Jaune5
Rouge1
Jaune Rouge1
H. Hateboer

H. Hateboer

NetherlandsPays-Bas Âge 32 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs14
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge1
Jaune Rouge0
0
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5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
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7
Rennes
4427128743376
8
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10
Lorient
372791083741-4
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3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
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16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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