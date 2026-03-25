OL : Tagliafico perturbé par un souci personnel ?

Expulsé contre Vigo, puis contre Monaco, Nicolas Tagliafico semble être d'une extrême nervosité et il risque de manquer plusieurs matchs avec l'OL. Le défenseur argentin suscite des interrogations.

Tout comme en Europa League, où il avait bien failli être expulsé très rapidement dans la rencontre avant finalement de l'être un peu plus tard, Nicolas Tagliafico a eu chaud une première fois lorsque François Letexier ne lui a pas mis un rouge pour ce qui ressemblait à un coup de boule sur Akliouche. Mais le défenseur de l'Olympique Lyonnais n'a pas échappé à l'expulsion après un tacle de boucher sur Camara. Et cette fois, personne n'a contesté la décision de l'arbitre. Deux expulsions en deux matchs, et des gestes assez furieux, Nicolas Tagliafico semble au bord de la crise de nerfs, lui qui la saison passée n'avait jamais été expulsé et se montrait d'une efficacité redoutable dans ses interventions.

Tagliafico mal dans sa peau ?

Il faudrait connaître le contexte, peut-être par rapport à sa vie personnelle, car les sportifs sont aussi des humains, mais avec son expérience, il devrait mieux se maîtriser malgré sa frustration », explique, dans le quotidien Le Progrès, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Il est vrai qu'il est difficilement compréhensible qu'un joueur aussi expérimenté que Si certains supporters exigent déjà le départ du champion du monde argentin, qui est lié avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2027 après son vrai faux départ l'été dernier, Jérémy Clément, ancien milieu défensif de l'OL et consultant pour Ligue 1 + pense que cette attitude cache peut-être un souci extra-sportif. «», explique, dans le quotidien, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Il est vrai qu'il est difficilement compréhensible qu'un joueur aussi expérimenté que Nicolas Tagliafico pète les plombs comme cela et sur plusieurs matchs

Du côté de l'Olympique Lyonnais, on va désormais attendre de savoir ce que la commission de discipline de la LFP, qui se réunit ce mercredi, va décider concernant la suspension de Nicolas Tagliafico. Mais forcément Paulo Fonseca va rapidement devoir trouver les raisons de ce comportement totalement incontrôlable du défenseur de 33 ans. Et si effectivement, c'est un problème qui vient de l'extérieur, alors l'OL pourrait peut-être le mettre un peu au repos.

N. Alejandro Tagliafico Argentine • Âge 33 • Défenseur Coupe de France 2025/2026 Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 World Cup 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League 2025/2026 Matchs 8 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 3 Rouge 0 Jaune Rouge 1 Ligue 1 2025/2026 Matchs 19 Buts 0 Passes décisives 3 Jaune 5 Rouge 1 Jaune Rouge 1