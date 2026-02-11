Eric Chelle donne son accord à l'OM

ICONSPORT_282641_0018

Les pistes se multiplient pour la succession de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille. Habib Beye est en pole position mais l’ex-entraîneur du Stade Rennais n’est pas le seul sur la short-list du club phocéen, qui songe aussi à Sergio Conceiçao et à Eric Chelle, actuel sélectionneur du Nigeria.
Il y a de l’agitation en coulisses à l’Olympique de Marseille. Dans la nuit de mardi à mercredi, le club phocéen a officialisé le départ de Roberto De Zerbi. Toutes les parties ont trouvé un accord pour un départ de l’international italien, une décision validée par Frank McCourt depuis les Etats-Unis. L’OM est désormais à la recherche de l’entraîneur qui parviendra à relancer l’équipe pour arracher une place sur le podium en Ligue 1 et pour remporter la Coupe de France.
Très vite, le nom d’Habib Beye est arrivé sur le devant de la scène. Le désormais ex-entraîneur du Stade Rennais est le favori pour le banc de l’OM, dont les dirigeants songent aussi à Sergio Conceiçao. Un troisième entraîneur occupe l’esprit de Pablo Longoria et de Medhi Benatia selon les informations de La Provence. Le quotidien régional affirme que les décideurs de l’Olympique de Marseille apprécient le profil d’Eric Chelle.
De premiers échanges ont déjà eu lieu entre l’actuel sélectionneur du Nigeria, demi-finaliste de la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc cet hiver, et l’Olympique de Marseille. Les contacts existent donc entre Eric Chelle et l’OM mais ils demeurent « embryonnaires » à ce stade. Le sélectionneur du Nigeria ne semble pas être l’option n°1 du club olympien mais plutôt un plan B voire un plan C. Eric Chelle en a certainement conscience, ce qui ne lui empêche pas de se projeter sur la Canebière.

Eric Chelle se projette à l'OM

La Provence affirme en effet que l’ancien joueur du RC Lens est « très emballé » à l’idée de s’asseoir sur le banc de l’Olympique de Marseille. On imagine que du côté des supporters olympiens, on sera nettement plus mesuré alors que le CV d’Eric Chelle a de quoi laisser perplexe avec une très faible expérience en clubs (Athlético Marseille, FC Martigues, Boulogne-sur-Mer, MC Oran). Pas vraiment de quoi faire soulever les foules pour succéder à un entraîneur aussi charismatique que Roberto De Zerbi.

Derniers commentaires

OM : McCourt va virer De Zerbi ce mercredi

non pas si il demissionne

OM : Habib Beye favori au poste d'entraîneur

Logique tu as été viré d'un Rennes pitoyable que même l'OM de DeZeubi a tapé et du coup tu te fais recruter par l'OM..😂😂😂n'imp

OL : Michele Kang appelée à l'aide

Faut avouer qu’elle a de l’allure et des compétences, avec un bon staff du bon job !!!

OM : McCourt va virer De Zerbi ce mercredi

Ah je connais pas son parcours mais si cest le cas avec des preuves avéré il va y avoir une fronde

OM : De Zerbi rebondit déjà en Angleterre

Ben quoi?! Un Club Européen de première League, c'est quand même autre chose que ce vieux club qui pue la sardine avariée, qui vient de se prendre une manita historique par son "rival" et qui s'est fait foutre dehors des 24 en poule de LDC à la dernière seconde par un gardien quelconque dont on entendra plus jamais parler. Il ne mérite pas ça quand meme.

