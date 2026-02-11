Eric Chelle donne son accord à l'OM

Les pistes se multiplient pour la succession de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille. Habib Beye est en pole position mais l’ex-entraîneur du Stade Rennais n’est pas le seul sur la short-list du club phocéen, qui songe aussi à Sergio Conceiçao et à Eric Chelle, actuel sélectionneur du Nigeria.

De premiers échanges ont déjà eu lieu entre l’actuel sélectionneur du Nigeria, demi-finaliste de la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc cet hiver, et l’Olympique de Marseille. Les contacts existent donc entre Eric Chelle et l’OM mais ils demeurent « embryonnaires » à ce stade. Le sélectionneur du Nigeria ne semble pas être l’option n°1 du club olympien mais plutôt un plan B voire un plan C. Eric Chelle en a certainement conscience, ce qui ne lui empêche pas de se projeter sur la Canebière.

Eric Chelle se projette à l'OM

La Provence affirme en effet que l’ancien joueur du RC Lens est « très emballé » à l’idée de s’asseoir sur le banc de l’Olympique de Marseille. On imagine que du côté des supporters olympiens, on sera nettement plus mesuré alors que le CV d’Eric Chelle a de quoi laisser perplexe avec une très faible expérience en clubs (Athlético Marseille, FC Martigues, Boulogne-sur-Mer, MC Oran). Pas vraiment de quoi faire soulever les foules pour succéder à un entraîneur aussi charismatique que Roberto De Zerbi.