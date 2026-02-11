OM : Habib Beye favori au poste d'entraîneur

Sur le départ au Stade Rennais, Habib Beye pourrait remplacer Roberto De Zerbi. Les dirigeants de l'OM sont tentés par l'ancien consultant de Canal+.
Rennes
n'a pas officiellement confirmé le départ d'Habib Beye, mais a indiqué qu'une procédure était en cours contre l'actuel entraîneur du club breton. Et l'actualité se bousculant depuis quelques heures, Le Parisien
, RMC
et FootMercato
affirment que l'ancien consultant de Canal+ serait l'un des choix préférés de Pablo Longoria et Medhi Benatia pour remplacer Roberto De Zerbi, qui a quitté l'Olympique de Marseille dans la nuit
. Même si le passage d'Habib Beye au Stade Rennais n'aura pas eu les résultats escomptés, les responsables de l'OM pensent que ce dernier est capable d'apporter un vrai plus à l'effectif actuellement en place. Même si Beye est cité, il n'est pas le seul, puisque le nom de Christophe Galtier a également été évoqué ces dernières heures. Cependant, ce dernier est actuellement sous contrat en Arabie Saoudite et devra se libérer de son contrat s'il veut rejoindre l'Olympique de Marseille.
L'OM n'a pas encore pris de décision
De son côté, si RMC ne cite aucun nom concernant le remplaçant de Roberto De Zerbi, nos confrères dressent déjà la fiche de candidature. « Je pense qu'ils vont essayer de trouver un coach qui maîtrise cet environnement et la Ligue 1 sur contrat d'abord court. On m'a fait comprendre que ça travaillait déjà
», a précisé Fabrice Hawkins. On est donc passé d'un projet Diego Simeone à un entraîneur en CDD en l'espace de quelques jours, ce qui confirme l'incapacité de Pablo Longoria à résister à la pression marseillaise. Depuis qu'il a succédé à Jacques-Henri Eyraud, le 26 février 2021, Longoria n'a jamais conservé un entraîneur deux saisons complétes, et il a déjà utilisé six techniciens sans gagner un seul titre.
Pour en revenir à Habib Beye, pour qu'il s'engage avec l'Olympique de Marseille, il faudra déjà qu'il soit officiellement limogé de Rennes
. Et ce mercredi ce n'est toujours pas le cas, même si c'est clairement l'affaire de quelques heures ou de quelques jours.