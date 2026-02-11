OM : Habib Beye favori au poste d'entraîneur

Sur le départ au Stade Rennais, Habib Beye pourrait remplacer Roberto De Zerbi. Les dirigeants de l'OM sont tentés par l'ancien consultant de Canal+.

De son côté, si RMC ne cite aucun nom concernant le remplaçant de Roberto De Zerbi, nos confrères dressent déjà la fiche de candidature. « J», a précisé Fabrice Hawkins. On est donc passé d'un projet Diego Simeone à un entraîneur en CDD en l'espace de quelques jours, ce qui confirme l'incapacité de Pablo Longoria à résister à la pression marseillaise. Depuis qu'il a succédé à Jacques-Henri Eyraud, le 26 février 2021, Longoria n'a jamais conservé un entraîneur deux saisons complétes, et il a déjà utilisé six techniciens sans gagner un seul titre.