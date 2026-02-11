habib beye bientot sur le banc de l om iconsport 266745 0126 398364
Habib Beye -

OM : Habib Beye favori au poste d'entraîneur

OM11 févr. , 9:33
parClaude Dautel
Sur le départ au Stade Rennais, Habib Beye pourrait remplacer Roberto De Zerbi. Les dirigeants de l'OM sont tentés par l'ancien consultant de Canal+.
Rennes n'a pas officiellement confirmé le départ d'Habib Beye, mais a indiqué qu'une procédure était en cours contre l'actuel entraîneur du club breton. Et l'actualité se bousculant depuis quelques heures, Le Parisien, RMC et FootMercato affirment que l'ancien consultant de Canal+ serait l'un des choix préférés de Pablo Longoria et Medhi Benatia pour remplacer Roberto De Zerbi, qui a quitté l'Olympique de Marseille dans la nuit. Même si le passage d'Habib Beye au Stade Rennais n'aura pas eu les résultats escomptés, les responsables de l'OM pensent que ce dernier est capable d'apporter un vrai plus à l'effectif actuellement en place. Même si Beye est cité, il n'est pas le seul, puisque le nom de Christophe Galtier a également été évoqué ces dernières heures. Cependant, ce dernier est actuellement sous contrat en Arabie Saoudite et devra se libérer de son contrat s'il veut rejoindre l'Olympique de Marseille.

L'OM n'a pas encore pris de décision

De son côté, si RMC ne cite aucun nom concernant le remplaçant de Roberto De Zerbi, nos confrères dressent déjà la fiche de candidature. « Je pense qu'ils vont essayer de trouver un coach qui maîtrise cet environnement et la Ligue 1 sur contrat d'abord court. On m'a fait comprendre que ça travaillait déjà », a précisé Fabrice Hawkins. On est donc passé d'un projet Diego Simeone à un entraîneur en CDD en l'espace de quelques jours, ce qui confirme l'incapacité de Pablo Longoria à résister à la pression marseillaise. Depuis qu'il a succédé à Jacques-Henri Eyraud, le 26 février 2021, Longoria n'a jamais conservé un entraîneur deux saisons complétes, et il a déjà utilisé six techniciens sans gagner un seul titre.
Pour en revenir à Habib Beye, pour qu'il s'engage avec l'Olympique de Marseille, il faudra déjà qu'il soit officiellement limogé de Rennes. Et ce mercredi ce n'est toujours pas le cas, même si c'est clairement l'affaire de quelques heures ou de quelques jours.

Derniers commentaires

Tottenham vire Thomas Frank

Ah tiens, comme par hasard De Zerbi est libre maintenant comme Beye pour l'OM ! Le timing parfait

L'OM se sépare de De Zerbi en pleine nuit (officiel)

Je reprendrais une tasse de seum SVP :)

Barco au PSG, Pierre Ménès annonce un gros problème

Je le trouve moins bien depuis janvier . N'est-'il pas en surégime ?

L'OM se sépare de De Zerbi en pleine nuit (officiel)

Rage bien mon grand. Ton club pu la merde et c est bien fait pour les supporters dans ton genre.

OM : Habib Beye favori au poste d'entraîneur

faire mieux que pierre sage c'est juste impossible il a fait un exploit de faire une remontada jamais vu

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

