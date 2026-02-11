L'ASSE est riche, Montanier veut en profiter

Philippe Montanier a réussi sa première aux commandes de l’AS Saint-Etienne samedi dernier face à Montpellier. L’ASSE s’est imposée 1-0 grâce à un but de sa recrue Julien Le Cardinal. Interrogé par les médias locaux sur sa venue, le technicien stéphanois s’attend à des moyens pour aider le club.

Après la fin de l’histoire avec Eirik Horneland, l’ AS Saint-Etienne a dû tourner la page. Le club du Forez a donc nommé Philippe Montanier pour la mission remontée en Ligue 1. L’ancien entraîneur de Toulouse a déjà réussi cet exploit avec le club haut-garonnais. Désormais, c'est à la tête de Saint-Etienne qu’il doit mener à bien cette mission. Après sa première réussie sur le banc et cette victoire 1-0 face à Montpellier samedi dernier, Montanier a été de passage sur la radio Ici Saint-Etienne Loire ce mercredi matin. Le technicien français a abordé son arrivée dans le Forez ainsi que le projet stéphanois.

Montanier veut des moyens

L’ancien entraîneur du Stade Rennais a accepté de revenir à Saint-Etienne sur le banc cette fois-ci, car il aime le club, mais également puisqu'il croit au projet et aux moyens proposés. « Le projet stéphanois ? On sait tout le potentiel du club. Il y a tout et surtout les supporters. Dans le foot, tout s'achète, mais pas la ferveur des supporters. Et pour ça Saint-Etienne est au top niveau. Maintenant, pour se développer, il faut des moyens énormes. Si vous n'avez pas un actionnaire avec ces moyens le projet ne peut pas se construire. Quand j'ai décidé de revenir, ce fut aussi un élément important de savoir que l'ASSE a des ambitions, mais surtout les moyens de ses ambitions. Dans le foot moderne, aujourd'hui, il faut des moyens, » a-t-il détaillé ce mercredi matin dans des propos retranscrits par Peuple Vert. Désormais, Philippe Montanier va devoir aider l’ASSE à enclencher une dynamique pour espérer revenir dans le top 2 de Ligue 2, synonyme de montée immédiate dans l’élite.