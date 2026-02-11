ICONSPORT_311157_0075

L'ASSE est riche, Montanier veut en profiter

ASSE11 févr. , 14:30
parNathan Hanini
0
Philippe Montanier a réussi sa première aux commandes de l’AS Saint-Etienne samedi dernier face à Montpellier. L’ASSE s’est imposée 1-0 grâce à un but de sa recrue Julien Le Cardinal. Interrogé par les médias locaux sur sa venue, le technicien stéphanois s’attend à des moyens pour aider le club.
Après la fin de l’histoire avec Eirik Horneland, l’AS Saint-Etienne a dû tourner la page. Le club du Forez a donc nommé Philippe Montanier pour la mission remontée en Ligue 1. L’ancien entraîneur de Toulouse a déjà réussi cet exploit avec le club haut-garonnais. Désormais, c'est à la tête de Saint-Etienne qu’il doit mener à bien cette mission. Après sa première réussie sur le banc et cette victoire 1-0 face à Montpellier samedi dernier, Montanier a été de passage sur la radio Ici Saint-Etienne Loire ce mercredi matin. Le technicien français a abordé son arrivée dans le Forez ainsi que le projet stéphanois.

Montanier veut des moyens

L’ancien entraîneur du Stade Rennais a accepté de revenir à Saint-Etienne sur le banc cette fois-ci, car il aime le club, mais également puisqu'il croit au projet et aux moyens proposés. « Le projet stéphanois ? On sait tout le potentiel du club. Il y a tout et surtout les supporters. Dans le foot, tout s'achète, mais pas la ferveur des supporters. Et pour ça Saint-Etienne est au top niveau. Maintenant, pour se développer, il faut des moyens énormes. Si vous n'avez pas un actionnaire avec ces moyens le projet ne peut pas se construire. Quand j'ai décidé de revenir, ce fut aussi un élément important de savoir que l'ASSE a des ambitions, mais surtout les moyens de ses ambitions. Dans le foot moderne, aujourd'hui, il faut des moyens, » a-t-il détaillé ce mercredi matin dans des propos retranscrits par Peuple Vert. Désormais, Philippe Montanier va devoir aider l’ASSE à enclencher une dynamique pour espérer revenir dans le top 2 de Ligue 2, synonyme de montée immédiate dans l’élite.

Derniers commentaires

OM : McCourt va virer De Zerbi ce mercredi

non pas si il demissionne

OM : Habib Beye favori au poste d'entraîneur

Logique tu as été viré d'un Rennes pitoyable que même l'OM de DeZeubi a tapé et du coup tu te fais recruter par l'OM..😂😂😂n'imp

OL : Michele Kang appelée à l'aide

Faut avouer qu’elle a de l’allure et des compétences, avec un bon staff du bon job !!!

OM : McCourt va virer De Zerbi ce mercredi

Ah je connais pas son parcours mais si cest le cas avec des preuves avéré il va y avoir une fronde

OM : De Zerbi rebondit déjà en Angleterre

Ben quoi?! Un Club Européen de première League, c'est quand même autre chose que ce vieux club qui pue la sardine avariée, qui vient de se prendre une manita historique par son "rival" et qui s'est fait foutre dehors des 24 en poule de LDC à la dernière seconde par un gardien quelconque dont on entendra plus jamais parler. Il ne mérite pas ça quand meme.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

