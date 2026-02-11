ICONSPORT_282778_0097

La sélection du Maroc débarque à Lens

Foot Mondial11 févr. , 15:33
parCorentin Facy
0
Finaliste de la CAN 2025, le Maroc a dévoilé ce mercredi son calendrier de matchs amicaux pour le mois de mars. Les coéquipiers d’Achraf Hakimi affronteront l’Equateur dans le stade de l’Atlético de Madrid le 27 mars avant de jouer contre le Paraguay… à Lens. En effet, le stade Bollaert accueillera les Lions de l’Atlas le 31 mars prochain. Un évènement qui ne manquera pas d’attirer les foules dans le Nord de la France le mois prochain.
Derniers commentaires

OM : McCourt va virer De Zerbi ce mercredi

non pas si il demissionne

OM : Habib Beye favori au poste d'entraîneur

Logique tu as été viré d'un Rennes pitoyable que même l'OM de DeZeubi a tapé et du coup tu te fais recruter par l'OM..😂😂😂n'imp

OL : Michele Kang appelée à l'aide

Faut avouer qu’elle a de l’allure et des compétences, avec un bon staff du bon job !!!

OM : McCourt va virer De Zerbi ce mercredi

Ah je connais pas son parcours mais si cest le cas avec des preuves avéré il va y avoir une fronde

OM : De Zerbi rebondit déjà en Angleterre

Ben quoi?! Un Club Européen de première League, c'est quand même autre chose que ce vieux club qui pue la sardine avariée, qui vient de se prendre une manita historique par son "rival" et qui s'est fait foutre dehors des 24 en poule de LDC à la dernière seconde par un gardien quelconque dont on entendra plus jamais parler. Il ne mérite pas ça quand meme.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

