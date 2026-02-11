ICONSPORT_311320_0088

Il flambe à l'OL, le Bayern Munich tombe amoureux

OL11 févr. , 17:20
parCorentin Facy
Prêté par le Real Madrid à l’OL jusqu’à la fin de la saison, Endrick brille en France. Des performances qui ont tapé dans l’oeil de Vincent Kompany, l’entraîneur du Bayern Munich, qui rêve de le recruter.
Très inspiré sur le marché des transferts, l’Olympique Lyonnais a frappé un énorme coup au mois de janvier avec la signature d’Endrick. Prêté par le Real Madrid, l’attaquant brésilien de 19 ans a immédiatement brillé en enchaînant les buts et les passes décisives sous les couleurs rhodaniennes. De quoi faire saliver le club merengue, qui va récupérer l’ancien prodige de Palmeiras à la fin de la saison comme l’a confirmé le directeur technique lyonnais Matthieu Louis-Jean sur RMC.
« Il n’y a pas de sujet et d’ambiguïté » a-t-il expliqué dans l’After Foot. Une fois de retour au Real Madrid, Endrick pourrait néanmoins recevoir des offres de très gros clubs européens dans le cadre d’un potentiel transfert. Chelsea a déjà été cité et voilà que désormais, c’est le Bayern Munich qui s’intéresse à la situation d’Endrick. Selon les informations du site italien Sportal, l’entraîneur bavarois Vincent Kompany est très attentif aux performances de l’attaquant brésilien à l’Olympique Lyonnais ces dernières semaines.

Le Bayern Munich flashe sur Endrick

Le champion d’Allemagne en titre souhaite faire venir un attaquant pour épauler Harry Kane et Endrick coche toutes les cases aux yeux de l’entraîneur belge. Tout cela n’est évidemment que de la science fiction car on imagine que le futur entraîneur du Real Madrid -si Alvaro Arbeloa n’est pas reconduit- aura son mot à dire sur l’avenir d’Endrick. Mais dans le cas où l’horizon serait de nouveau bouché pour le Brésilien au sein de la Casa Blanca, le Bayern Munich sera un prétendant très sérieux à sa signature.

Reste que pour Florentino Pérez, un départ d’Endrick l’été prochain n’est pas envisageable. Le Real Madrid a payé plus de 50 millions d’euros pour faire venir l’attaquant de 19 ans en provenance de Palmeiras et ce n’est certainement pas pour le vendre sans l’avoir réellement vu à l’oeuvre dans la capitale espagnole. Une position très claire dont le Bayern Munich a conscience, ce qui n’empêche pas l’ogre allemand de tâter le terrain et de se positionner afin d’être prêt à bondir au cas où la porte viendrait à s’ouvrir dans le courant de l’été pour Endrick.
