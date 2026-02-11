Monaco : Paul Pogba en rêvait, son frère l'a fait

Arrivé à l'AS Monaco l'été dernier avec l'ambition de retrouver rapidement le très haut niveau, Paul Pogba enchaîne les blessures. Pas de quoi inquiéter son frère aîné Mathias pour autant, lequel lui a témoigné toute sa confiance.

Après pas loin de deux ans sans jouer au très haut niveau, Paul Pogba débarquait à l' AS Monaco l'été dernier pour y trouver le cadre idéal pour sa reconstruction totale. Un plan bien ficelé avait été préparé par le staff médical afin de lui permettre de retrouver progressivement des sensations. Mais c'est visiblement allé trop vite pour La Pioche, qui n'a pu jouer que 30 petites minutes depuis le début de la saison avant d'enchaîner les pépins physiques.

Touché au mollet juste avant le déplacement au Vélodrome en décembre dernier, il ne s'est pas encore suffisamment remis et voit son retour définitif lourdement retardé. L'AS Monaco est d'ailleurs résignée puisque le club de la Principauté l'a retiré de sa liste de joueurs pour la Ligue des champions. Heureusement, il peut compter sur le soutien fraternel de Mathias, son aîné.

Paul Pogba soutenu par son frère Mathias

« C’est de la frustration, pas que pour lui, mais pour tout le monde dans la famille. Je lui avais dit qu’il ne pouvait pas revenir à 100 % tout de suite. On attendait mieux de son retour mais le corps n’était plus habitué à ce genre de rythme à haute intensité. On n’est pas des robots. Quand tu reviens, il faut faire petit à petit, sinon il t’envoie des signaux. C’est exactement ce qui lui arrive.

On est patient et endurant. Il va avoir cette patience pour revenir à son meilleur niveau. Il va bosser, il est en train de bosser. C’est plus mentalement que ça devient pénible. Tu as beaucoup d’attente, tu es enthousiaste et tu reçois encore un mini-couteau dans le dos. C’est rebondir encore, et encore. C’est un tout. Il y a l’envie de retrouver les terrains mais le corps dit de ne pas aller trop vite. Il faudra être patient. On lui envoie des messages d’encouragement. Le reste, c’est à lui de gérer. Il connaît le milieu depuis des années. On fait juste notre part, le reste, c’est lui », a déclaré son frère sur RMC dans Rothen s'enflamme.

Un soutien qui peut surprendre quand on se souvient que Mathias a été condamné pour tentative d'extorsion envers son propre frère Paul Pogba. Depuis, le clan Pogba s'est cependant ressoudé, ce qui est une bonne chose pour la Pioche, lequel était forcément meurtri par cette sale histoire.