Monaco : Paul Pogba en rêvait, son frère l'a fait

non pas si il demissionne
Logique tu as été viré d'un Rennes pitoyable que même l'OM de DeZeubi a tapé et du coup tu te fais recruter par l'OM..😂😂😂n'imp
Faut avouer qu’elle a de l’allure et des compétences, avec un bon staff du bon job !!!
Ah je connais pas son parcours mais si cest le cas avec des preuves avéré il va y avoir une fronde
Ben quoi?! Un Club Européen de première League, c'est quand même autre chose que ce vieux club qui pue la sardine avariée, qui vient de se prendre une manita historique par son "rival" et qui s'est fait foutre dehors des 24 en poule de LDC à la dernière seconde par un gardien quelconque dont on entendra plus jamais parler. Il ne mérite pas ça quand meme.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Mathias Pogba donne des nouvelles de son frère Paul. 🗣️ "Il y a de la frustration, mentalement c'est dur. La réalité du terrain a pris le dessus, son corps lui a envoyé des signaux. Il est patient et continue de bosser pour revenir à son meilleur niveau"