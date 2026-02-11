Tous au resto, le Real Madrid tente sa chance

Le Real Madrid reste, malgré une saison sous tension, dans la course au titre en Liga. Le club de la capitale espagnole veut retrouver les sommets et pour cela, le groupe doit être uni. Afin de renforcer les liens, l’effectif d’Álvaro Arbeloa a organisé un dîner.

Le Real Madrid reste dans le flou cette saison. Après le départ de Xabi Alonso, le destin du club de la capitale espagnole a été confié à Álvaro Arbeloa. L’Espagnol tente de redresser la barre et son équipe reste en course pour le titre en Liga . Le week-end dernier, les Merengues se sont imposés à Valence. Un succès qui permet de rester dans le sillage du FC Barcelone, leader avec un point d’avance. Cette saison, le vestiaire du Real Madrid a souvent subi quelques remue-ménages et selon la presse espagnole, l’entente n’est pas au beau fixe notamment entre les cadres.

Le Real organise un dîner cohésion

Pour tenter de resserrer les liens en vue de la fin de saison, les joueurs ont organisé un dîner après la victoire 2-0 face à Valence. Un cliché partagé par Vinicius sur les réseaux sociaux permet de témoigner de la présence de tout le monde. Les joueurs actuellement blessés comme Jude Bellingham ou Rodrygo sont assis tout sourire avec le reste du groupe. À l’aube de la deuxième partie de saison et des rendez-vous décisifs qui attendent les joueurs, le Real Madrid doit faire corps pour éviter une saison blanche. Dans quelques jours, les joueurs d’Álvaro Arbeloa disputeront un barrage de Ligue des champions contre Benfica. Ces mêmes lisboètes qui ont battu les Merengues il y a quelques semaines au prix d’un scénario fou. Avant ce barrage, c’est la Real Sociedad qui se présente au Bernabeu ce samedi 14 février. Deux rendez-vous décisifs qui vont dicter la fin d’année et l’humeur du côté de Valdebebas.