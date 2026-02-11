ICONSPORT_286587_0100

Tous au resto, le Real Madrid tente sa chance

Liga11 févr. , 15:30
parNathan Hanini
0
Le Real Madrid reste, malgré une saison sous tension, dans la course au titre en Liga. Le club de la capitale espagnole veut retrouver les sommets et pour cela, le groupe doit être uni. Afin de renforcer les liens, l’effectif d’Álvaro Arbeloa a organisé un dîner.
Le Real Madrid reste dans le flou cette saison. Après le départ de Xabi Alonso, le destin du club de la capitale espagnole a été confié à Álvaro Arbeloa. L’Espagnol tente de redresser la barre et son équipe reste en course pour le titre en Liga. Le week-end dernier, les Merengues se sont imposés à Valence. Un succès qui permet de rester dans le sillage du FC Barcelone, leader avec un point d’avance. Cette saison, le vestiaire du Real Madrid a souvent subi quelques remue-ménages et selon la presse espagnole, l’entente n’est pas au beau fixe notamment entre les cadres.

Le Real organise un dîner cohésion

Pour tenter de resserrer les liens en vue de la fin de saison, les joueurs ont organisé un dîner après la victoire 2-0 face à Valence. Un cliché partagé par Vinicius sur les réseaux sociaux permet de témoigner de la présence de tout le monde. Les joueurs actuellement blessés comme Jude Bellingham ou Rodrygo sont assis tout sourire avec le reste du groupe. À l’aube de la deuxième partie de saison et des rendez-vous décisifs qui attendent les joueurs, le Real Madrid doit faire corps pour éviter une saison blanche. Dans quelques jours, les joueurs d’Álvaro Arbeloa disputeront un barrage de Ligue des champions contre Benfica. Ces mêmes lisboètes qui ont battu les Merengues il y a quelques semaines au prix d’un scénario fou. Avant ce barrage, c’est la Real Sociedad qui se présente au Bernabeu ce samedi 14 février. Deux rendez-vous décisifs qui vont dicter la fin d’année et l’humeur du côté de Valdebebas.

Lire aussi

Endrick, Bellingham, les folles demande de Klopp pour entraîner le RealEndrick, Bellingham, les folles demande de Klopp pour entraîner le Real
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_310433_0054
PSG

Bruno Guimaraes au PSG, une très bonne nouvelle tombe

ICONSPORT_279506_0216
Mercato

Monaco : Paul Pogba en rêvait, son frère l'a fait

ICONSPORT_282641_0018
OM

Eric Chelle donne son accord à l'OM

ICONSPORT_282778_0097
Foot Mondial

La sélection du Maroc débarque à Lens

Fil Info

11 févr. , 16:40
Bruno Guimaraes au PSG, une très bonne nouvelle tombe
11 févr. , 16:20
Monaco : Paul Pogba en rêvait, son frère l'a fait
11 févr. , 16:00
Eric Chelle donne son accord à l'OM
11 févr. , 15:33
La sélection du Maroc débarque à Lens
11 févr. , 15:00
OL : Michele Kang appelée à l'aide
11 févr. , 14:30
L'ASSE est riche, Montanier veut en profiter
11 févr. , 14:00
TV : beIN Sports double Ligue 1+ et s'offre le Mondial 2026
11 févr. , 13:40
L'OM réactive la piste d'un entraîneur à 4,5 ME !

Derniers commentaires

OM : McCourt va virer De Zerbi ce mercredi

non pas si il demissionne

OM : Habib Beye favori au poste d'entraîneur

Logique tu as été viré d'un Rennes pitoyable que même l'OM de DeZeubi a tapé et du coup tu te fais recruter par l'OM..😂😂😂n'imp

OL : Michele Kang appelée à l'aide

Faut avouer qu’elle a de l’allure et des compétences, avec un bon staff du bon job !!!

OM : McCourt va virer De Zerbi ce mercredi

Ah je connais pas son parcours mais si cest le cas avec des preuves avéré il va y avoir une fronde

OM : De Zerbi rebondit déjà en Angleterre

Ben quoi?! Un Club Européen de première League, c'est quand même autre chose que ce vieux club qui pue la sardine avariée, qui vient de se prendre une manita historique par son "rival" et qui s'est fait foutre dehors des 24 en poule de LDC à la dernière seconde par un gardien quelconque dont on entendra plus jamais parler. Il ne mérite pas ça quand meme.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading