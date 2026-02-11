ICONSPORT_312883_0453
Balerdi

Ligue 1+ se moque, l’OM se sent humilié

OM11 févr. , 17:00
parEric Bethsy
Après le Classique survolé par le Paris Saint-Germain (5-0) dimanche, Ligue 1+ a dévoilé des images où le Parisien Ousmane Dembélé chambre le Marseillais Leonardo Balerdi. Jugée humiliante, la diffusion de la scène ne plaît pas du tout à l’Olympique de Marseille.
L’Olympique de Marseille n’avait vraiment pas besoin de ça. Corrigé par le Paris Saint-Germain dimanche au Parc des Princes, le club phocéen regrette un choix de la rédaction de Ligue 1+. Le diffuseur du Classique va proposer un film avec des images inédites de la rencontre. Le document sera retransmis en intégralité vendredi à 18 heures, juste avant le match entre le Stade Rennais et les Parisiens. Mais en attendant, histoire de faire saliver ses abonnés, la plateforme de la Ligue de Football Professionnel a dévoilé un extrait.
On y voit Ousmane Dembélé venir titiller Pierre-Emile Hojbjerg en parlant de son coéquipier Leonardo Balerdi. « Balerdi il est nul, tu le sais ! Il ouvre tout le temps sa bouche ! », a lâché l’attaquant du Paris Saint-Germain auprès de l’international danois. Si le milieu olympien a choisi de ne pas réagir à cette provocation en plein match, ce n’est pas le cas de ses supérieurs. Selon les informations de RMC, l’Olympique de Marseille n’a pas du tout apprécié la diffusion de cette scène par Ligue 1+.

Lire aussi

OM : Habib Beye favori au poste d'entraîneurOM : Habib Beye favori au poste d'entraîneur
L’actuel quatrième du championnat s’étonne et pense que la chaîne s’acharne sur une équipe et un joueur en difficulté. Il est vrai que l’écurie marseillaise et son défenseur central vivent un moment très compliqué. Pendant que l’Argentin subit une nouvelle vague de critiques après sa performance ratée, l’Olympique de Marseille doit maintenant gérer le départ et donc le remplacement de son entraîneur Roberto De Zerbi. Même si le Paris Saint-Germain se dit gêné par la situation, le buzz de cette séquence ne rend pas service aux Marseillais sachant que le film pourrait dévoiler d’autres scènes désagréables.
Derniers commentaires

La Ligue 1 sans le PSG, ce journaliste frappe fort

Aucun rapport, BeIn acquière les droits des mondiaux pour sa stratégie de chaîne. Ça n'a aucun rapport avec la L1.

OM : Riolo accuse les associations de supporters

Ah la fameuse insulte à la marseillaise 🥳 moi quand ont insulte je ne lis jamais plus loin! Donc soit tu respectes soit tu dégages 🤫

Bruno Guimaraes au PSG, une très bonne nouvelle tombe

enfoiré ! Tu aimes bien appuyer ou ça fait mal !

OM : Riolo accuse les associations de supporters

Mon p’tit ont est fébrile depuis le début 😉et sa fonctionne toujours, et nous avons énormément de blessés qui vont revenir avec un recrutement parfait ! T’es bien le seul pas inquiet et dire que vous allez finir minimum 3eme c’est être encore une confiance démesurée ! Vos joueurs ne sont plus concernés les 3/4 veulent partir, le club par en sucette dans tous les sens jusqu’au dirigeant ! Perso je vous vois plus entre la 4 et 5 places mais ça n’engage que moi

OM : De Zerbi rebondit déjà en Angleterre

Faut dire que tu as oublié l'odeur de Textor.....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading