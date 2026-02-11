Ligue 1+ se moque, l’OM se sent humilié

Après le Classique survolé par le Paris Saint-Germain (5-0) dimanche, Ligue 1+ a dévoilé des images où le Parisien Ousmane Dembélé chambre le Marseillais Leonardo Balerdi. Jugée humiliante, la diffusion de la scène ne plaît pas du tout à l’Olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille n’avait vraiment pas besoin de ça. Corrigé par le Paris Saint-Germain dimanche au Parc des Princes, le club phocéen regrette un choix de la rédaction de Ligue 1+. Le diffuseur du Classique va proposer un film avec des images inédites de la rencontre. Le document sera retransmis en intégralité vendredi à 18 heures, juste avant le match entre le Stade Rennais et les Parisiens. Mais en attendant, histoire de faire saliver ses abonnés, la plateforme de la Ligue de Football Professionnel a dévoilé un extrait.

On y voit Ousmane Dembélé venir titiller Pierre-Emile Hojbjerg en parlant de son coéquipier Leonardo Balerdi. « Balerdi il est nul, tu le sais ! Il ouvre tout le temps sa bouche ! », a lâché l’attaquant du Paris Saint-Germain auprès de l’international danois. Si le milieu olympien a choisi de ne pas réagir à cette provocation en plein match, ce n’est pas le cas de ses supérieurs. Selon les informations de RMC, l’Olympique de Marseille n’a pas du tout apprécié la diffusion de cette scène par Ligue 1+.

L’actuel quatrième du championnat s’étonne et pense que la chaîne s’acharne sur une équipe et un joueur en difficulté. Il est vrai que l’écurie marseillaise et son défenseur central vivent un moment très compliqué. Pendant que l’Argentin subit une nouvelle vague de critiques après sa performance ratée, l’Olympique de Marseille doit maintenant gérer le départ et donc le remplacement de son entraîneur Roberto De Zerbi. Même si le Paris Saint-Germain se dit gêné par la situation, le buzz de cette séquence ne rend pas service aux Marseillais sachant que le film pourrait dévoiler d’autres scènes désagréables.