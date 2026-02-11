ICONSPORT_260084_0037

L'OM réactive la piste d'un entraîneur à 4,5 ME !

Très intéressé par Habib Beye, les dirigeants de l’Olympique de Marseille creusent en parallèle d’autres options pour la succession de Roberto De Zerbi. Le profil de Sergio Conceiçao ne laisse pas insensible le board olympien.
La décision est tombée au beau milieu de la nuit : l’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi se sont séparés d’un commun accord, 72 heures après la gifle infligée par le Paris Saint-Germain aux Phocéens dimanche soir dans le Classique (5-0). L’urgence est désormais de trouver un nouvel entraîneur et contre toute attente, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont d’ores et déjà contacté l’entourage d’Habib Beye, tout fraîchement écarté par le Stade Rennais.
L’ancien capitaine de l’OM est l’immense favori pour succéder à Roberto De Zerbi, mais il ne représente pas la seule piste explorée par les dirigeants olympiens. Selon les informations de FootMercato, Sergio Conceiçao est également ciblé. Actuellement en poste à Al-Ittihad, où il dispose d’une clause libératoire de 4,5 millions d’euros, l’ancien entraîneur du FC Porto est très apprécié de l’état-major de l’OM. Ce n’est pas une surprise puisque Sergio Conceiçao avait été le choix numéro 1 de Pablo Longoria et de Medhi Benatia il y a un an et demi, avant d’essuyer le refus de l’entraîneur portugais et de se rabattre sur un certain… Roberto De Zerbi.
18 mois plus tard, l’Olympique de Marseille courtise de nouveau l’entraîneur d’Al-Ittihad, qui affiche un bilan solide en Saudi Pro League avec 13 victoires, 4 matchs nuls et 6 défaites en 23 matchs depuis son arrivée. Nos confrères précisent que pour l’heure, aucun contact n’a été établi entre les deux parties. Mais l’entraîneur de 51 ans « plait beaucoup en interne » et l’Olympique de Marseille ne s’interdit pas de passer à l’offensive, notamment dans le cas où la piste Habib Beye viendrait à se refroidir.

Aucun contact entre l'OM et Conceiçao

Voici en tout cas une deuxième piste qui pourrait emballer une partie des supporters, lesquels espèrent que l’OM misera sur un coach expérimenté et qui a déjà remporté des titres pour succéder à Roberto De Zerbi. C’est le cas de Sergio Conceiçao, même si Frank McCourt n’a certainement pas l’intention de débourser 5 millions d’euros pour s’offrir son prochain entraîneur. Un obstacle qui pourrait être rédhibitoire. 

