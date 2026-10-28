OM : Lorenzi est d'accord avec trois recrues hivernales

OM : Lorenzi est d'accord avec trois recrues hivernales

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parCorentin Facy
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Incapable de recruter le moindre joueur l’été dernier, l’OM espère pouvoir renforcer son effectif en janvier. Grégory Lorenzi travaille en ce sens et tient déjà plusieurs accords avec des recrues potentielles.
Les supporters de l’Olympique de Marseille n’avaient jamais vécu ça. L’été dernier, le club phocéen n’a pas été en capacité de recruter le moindre joueur, la faute à une situation financière dramatique. Frank McCourt a refusé de remettre au pot comme il le fait habituellement et la DNCG a par conséquent gelé toutes les arrivées. Au final, l’OM s’est donc séparé de ses meilleurs joueurs (Balerdi, Timber, Medina, Greenwood, Aubameyang, Rulli) sans recruter en contrepartie. Cette situation n’est évidemment pas amenée à s’éterniser.

Lorenzi espère pouvoir recruter cet hiver

L’OM espère pouvoir recruter dès le mois de janvier comme l’a confirmé le journaliste Jean-François Péres lors d’un live YouTube avec La Tribune OM. Grégory Lorenzi travaille en ce sens et le directeur sportif marseillais serait déjà d’accord avec plusieurs joueurs. « Le club doit sortir du rouge cet hiver pour pouvoir enfin investir de nouveau. 2-3 profils joueurs seraient déjà ciblés et d'accord pour venir à l'OM. Mais au moment où l'on se parle, tout cela est très incertain » a livré le journaliste du Journal du Dimanche. Autant dire que pour l’heure, il est donc très risqué de s’aventurer sur le fait que l’Olympique de Marseille aura des recrues au mois de janvier.
Tout va dépendre des éventuels départs et de la diminution de la masse salariale. Une chose est en tout cas certaine : comme l’été dernier, Grégory Lorenzi se prépare à tous les scénarios et sera prêt à dégainer avec plusieurs recrues, si jamais la DNCG autorise l’OM à faire venir de nouveaux joueurs. Reste que pour Bruno Genesio, la priorité du mois de janvier sera certainement de conserver toutes ses forces vives. On pense ici à Weah, Aguerd, Gouiri ou encore Paixao, qui seront indispensables pour Marseille dans l’optique d’une qualification en coupe d’Europe en fin de saison 2026-2027.

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