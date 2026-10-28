OM : Lorenzi est d'accord avec trois recrues hivernales

qu'est ce que tu continues à me faire chié toi? je t'ai déjà expliqué je vais pas échanger avec toi ! va faire ta mouche à merde ailleurs
Inquiétant d'avoir autant de blessé,en début de championnat non ?
Je vois pas l'intérêt personnellement, Il aura 35 ans pour l'Euro 2028, c'est mort pour lui...
deja commence par donner les vrais stat kane c'est 20 penalty et pas 17
Lucho aime pas les mecs pseudo talentueux qui charbonnent pas pour l'équipe quand on a pas la balle.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|9
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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💬 "Je ne vois pas McCourt vendre le club à moyen terme, mais plutôt accueillir des investisseurs. S'appuyer par exemple sur la CMA CGM qui va peut être partir à l'assaut des droits TV (réflexion personnelle). ... Il vivrait comme un échec que l'aventure s'arrête maintenant."