OM : Un gros problème Gouiri, Marseille tremble

Victime d’une nouvelle blessure à l’épaule avec l’Algérie, comme il y a un mois contre Lorient avec l’OM, Amine Gouiri inquiète le club marseillais.

Plus de peur que de mal pour Amine Gouiri . Ce mercredi, les nouvelles de l’international algérien de l’Olympique de Marseille étaient plutôt bonnes. L’attaquant des Fennecs, sorti sur civière après un très gros choc à l’épaule lors du match contre l’Ouganda, ne souffrirait pas d’une blessure sérieuse et pourrait être de retour à la compétition dès la semaine prochaine.

Un soulagement pour Roberto De Zerbi, qui a sans doute craint de perdre l’ex-buteur de l’OGC Nice pour la fin d’année 2025. La situation globale d’Amine Gouiri suscite tout de même une vive inquiétude au sein du club marseillais comme le rapporte RMC. La radio explique que l’Olympique de Marseille veut creuser et savoir la nature exacte des deux pépins consécutifs à l’épaule de son attaquant de 25 ans.

Le staff médical de l’OM va effectuer toute une batterie de tests et d’examens pour savoir si les deux blessures à l’épaule de Gouiri sont simplement liées à la violence rare des deux chocs, ou si l’Algérien traîne une réelle fragilité sur cette partie du corps. Si une anomalie ou une fragilité était détectée, une prudence accrue voire une opération pourrait alors être envisagée par le staff médical de l’Olympique de Marseille, qui ne veut rien laisser au hasard et qui ne veut surtout pas prendre le risque que son buteur se fasse mal à l’épaule une troisième fois dans les prochains matchs. Sa présence pour la réception du Havre ce samedi est d’ores et déjà compromise et l’OM pourrait faire jouer Pierre-Emerick Aubameyang sur cette rencontre, le Gabonais n’ayant disputé que le premier des deux matchs de sa sélection durant cette trêve puisqu’il était suspendu pour le second.