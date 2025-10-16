OM : Longoria a refusé un buteur à 50ME cet été

Un an après son départ, l’OM a fait revenir Pierre-Emerick Aubameyang. Un choix fort de la part de Pablo Longoria, qui a privilégié l’expérience du Gabonais au recrutement d’un nouveau buteur au prix fort.

Libéré de son contrat par le club saoudien d’Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son grand retour à l’Olympique de Marseille cet été. Un come-back pour l’instant gagnant car même si Roberto De Zerbi gère son temps de jeu et alterne avec Amine Gouiri et Robinio Vaz, l’international gabonais a déjà marqué quatre buts et délivré trois passes décisives. L’OM peut se féliciter d’avoir récupéré un tel attaquant d’autant que son leadership apporte énormément au vestiaire marseillais. Cerise sur le gâteau, Pierre-Emerick Aubameyang était gratuit cet été, ce qui ne gâche rien.

Interrogé par le podcast Business of Sport, le président olympien Pablo Longoria a révélé les coulisses de cette décision prise par l’OM, qui avait le choix d’opter pour l’expérience d’Aubameyang ou de signer un nouveau buteur au prix fort dans l’espoir de réaliser une belle plus-value à moyen terme. « C’est une conversation stratégique que nous avons eue cet été. Avec Aubameyang, la question est la suivante : préférez-vous investir, je ne sais pas, 50 millions d’euros pour un attaquant de 23 ans, ou préférez-vous avoir Aubameyang et son niveau gratuitement ? » s’interroge le président de l’OM avant de poursuivre.

« Il connaît le club, c’est un joueur qui était également très en forme en Arabie saoudite. Je préfère donc bénéficier de ses performances sportives plutôt que de prendre un risque avec un joueur qui doit s’adapter, avec qui je dois créer de la valeur. Nous avons aussi Gouiri, qui est un joueur né en 2000, et Robinio Vaz, né en 2007, qui jouent avec lui. À l’heure actuelle, Robinio Vaz est performant, peut-être parce qu’Aubameyang prend toute la pression et que Gouiri, qui a été très bon la saison dernière, réalise de bonnes performances » a analysé Pablo Longoria, très satisfait des trois attaquants à la disposition de Roberto De Zerbi pour cette saison 2025-2026. Un trio qui fait aussi le bonheur de l’entraîneur italien de l’OM, qui n’hésite pas à changer de numéro neuf à chaque match, profitant des profils différents de ses trois buteurs pour s’adapter au mieux à ses adversaires.