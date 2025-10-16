ICONSPORT_272416_0139

OM : Longoria a refusé un buteur à 50ME cet été

OM16 oct. , 12:20
parCorentin Facy
0
Un an après son départ, l’OM a fait revenir Pierre-Emerick Aubameyang. Un choix fort de la part de Pablo Longoria, qui a privilégié l’expérience du Gabonais au recrutement d’un nouveau buteur au prix fort.
Libéré de son contrat par le club saoudien d’Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son grand retour à l’Olympique de Marseille cet été. Un come-back pour l’instant gagnant car même si Roberto De Zerbi gère son temps de jeu et alterne avec Amine Gouiri et Robinio Vaz, l’international gabonais a déjà marqué quatre buts et délivré trois passes décisives. L’OM peut se féliciter d’avoir récupéré un tel attaquant d’autant que son leadership apporte énormément au vestiaire marseillais. Cerise sur le gâteau, Pierre-Emerick Aubameyang était gratuit cet été, ce qui ne gâche rien.
Interrogé par le podcast Business of Sport, le président olympien Pablo Longoria a révélé les coulisses de cette décision prise par l’OM, qui avait le choix d’opter pour l’expérience d’Aubameyang ou de signer un nouveau buteur au prix fort dans l’espoir de réaliser une belle plus-value à moyen terme. « C’est une conversation stratégique que nous avons eue cet été. Avec Aubameyang, la question est la suivante : préférez-vous investir, je ne sais pas, 50 millions d’euros pour un attaquant de 23 ans, ou préférez-vous avoir Aubameyang et son niveau gratuitement ? » s’interroge le président de l’OM avant de poursuivre.

« Il connaît le club, c’est un joueur qui était également très en forme en Arabie saoudite. Je préfère donc bénéficier de ses performances sportives plutôt que de prendre un risque avec un joueur qui doit s’adapter, avec qui je dois créer de la valeur. Nous avons aussi Gouiri, qui est un joueur né en 2000, et Robinio Vaz, né en 2007, qui jouent avec lui. À l’heure actuelle, Robinio Vaz est performant, peut-être parce qu’Aubameyang prend toute la pression et que Gouiri, qui a été très bon la saison dernière, réalise de bonnes performances » a analysé Pablo Longoria, très satisfait des trois attaquants à la disposition de Roberto De Zerbi pour cette saison 2025-2026. Un trio qui fait aussi le bonheur de l’entraîneur italien de l’OM, qui n’hésite pas à changer de numéro neuf à chaque match, profitant des profils différents de ses trois buteurs pour s’adapter au mieux à ses adversaires. 
0
Derniers commentaires

Julian Alvarez au PSG en janvier, il fait le forcing

Pourquoi pas, si Ramos venait à trouver une porte de sortie, il pourrait très bien ajouter quelque chose au PSG

OM : Roberto De Zerbi, vous ne pouvez pas comprendre

Ah ZgegRoi, tu crois qu'avoir gagné 1 match 1 à 0 sur une erreur grossière du gardien qui est en plus le seul tir cadré du match de l'OM en ayant eu 31% de possession face à une équipe décimée du PSG fait de l'OM un cador? 🤣😂🤣 Et c'est toi qui dit que les autres racontent des âneries en ayant appris ce sport dans leur canapé avec une bière? 🤣😂🤣 T'es le Roi des Zgeg mon pauvre...

OL : Kluivert « recruté pour son nom », carnage à Lyon

Tout le monde a oublié Ghezzal comme recrue ?

Ça frise le ridicule, l’OM a fait un braquage à 26ME

Je l'avais dit, UNE DOUILLE D'ANTHOLOGIE on leur a mis. :e KARMA l'a frappe biennnnnnn comme il faut !

OM : Roberto De Zerbi, vous ne pouvez pas comprendre

Ton autre niveau, on l a vu avec la soit disante équipe B a + de 500 Millions Va raconter tes âneries sur tes articles avec les même incultes que toi et qui ont appris ce sport sur un canapé avec une bière

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

