Endrick à l'OM, mauvaise nouvelle

Contraint de quitter le Real Madrid cet hiver pour trouver du temps de jeu ailleurs, Endrick a de nombreuses options qui s'offrent à lui. L'Olympique de Marseille, régulièrement lié au Brésilien, va devoir faire face à un nouveau concurrent de taille.

La situation se corse clairement pour Endrick. Arrivé au Real Madrid à ses 18 ans en juillet 2024, le prodige brésilien a participé, grâce à quelques minutes glanées ci et là, à 37 matchs toutes compétitions confondues pour sa première saison chez les Merengue. Un très faible temps de jeu dans l'absolu (22 min/match de moyenne) qui lui a quand même permis d'inscrire 7 buts.

Pas de quoi faire de lui la nouvelle star du club de la capitale espagnole. En tout cas, pas pour Xabi Alonso. De retour de blessure depuis le 20 septembre dernier, Endrick n'a toujours pas disputé la moindre minute de jeu sous les ordres de son nouvel entraineur. Une situation qui a logiquement fait naître de nombreuses rumeurs sur un départ. Et maintenant qu'il est acté qu'il quittera la Casa Blanca en prêt cet hiver, l' Olympique de Marseille compte bien tenter sa chance si l'on en croit les rumeurs. Sauf que la direction phocéenne aura de la concurrence.

Endrick et l'OM, une histoire qui se complique ?

C'est en tout cas ce qu'on peut comprendre des nouvelles informations relayées par Transferfeed selon lesquelles le VfB Stuttgart est entré dans la course pour s'offrir Endrick. On apprend en effet que le pensionnaire de Bundesliga étudie la possibilité de recruter le Brésilien en prêt l'hiver prochain. Le club allemand compte s'appuyer sur la bonne relation entre Sebastien Hoeness et Xabi Alonso, les entraineurs respectifs de Stuttgart et du Real Madrid. En parallèle, de nombreux autres clubs, dont des mastodontes européens, sont aussi liés à Endrick : Manchester United, la Juventus, la Real Sociedad… autant de clubs qui font office de concurrents directs à l'OM.