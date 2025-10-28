Daniel Riolo chauffe l'OM avec un gros coup de pression

L’OM aborde les quatre prochains matchs avant la trêve avec un objectif clair : réaliser un carton plein en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Le match contre l’Atalanta est d’ailleurs décisif selon Daniel Riolo.

Battu par le Sporting en Ligue des Champions puis par le RC Lens en Ligue 1 la semaine dernière, l’Olympique de Marseille doit rebondir . Deux matchs abordables arrivent en championnat face à Angers et Auxerre, l’occasion pour l’OM de réaliser un carton plein et de retrouver les deux premières places du championnat. Le véritable test du mois de novembre se situera plutôt en Ligue des Champions avec la réception de l’Atalanta Bergame le 5 novembre prochain. Un match rendu décisif par la défaite inattendue au Sporting.

Ce n’est pas Daniel Riolo qui va dire l’inverse puisque selon le journaliste de RMC, ce choc face aux Italiens au Vélodrome est crucial pour l’OM, qui compromettrait sérieusement sa qualification en cas de revers contre l’Atalanta lors de la 4e journée de C1. « En championnat, tu es obligé de gagner les matchs de la semaine contre ces équipes-là pour rester tout en haut. En Ligue des Champions, tu as perdu contre le Sporting un match très bizarre. En championnat il y a zéro pression, ils doivent aborder les matchs tranquillement et les gagner » lance le journaliste avant de poursuivre.

Champions League 05 novembre 2025 à 21:00 Olympique Marseille 21:00 Atalanta

« En revanche en Ligue des Champions, il y a de la pression mais si tu veux sortir de la phase de ligue, tu as l’obligation de gagner contre l’Atalanta Bergame. Tu dois gagner tous les matchs avant la trêve. Celui contre l’Atalanta, comme face à l’Ajax, il y aura une petite pression. L’Atalanta ne va pas bien, mais c’est la Ligue des Champions et tu ne peux pas te louper car ensuite, le calendrier en C1 n’est pas simple » estime Daniel Riolo, qui met un réel coup de pression à l’Olympique de Marseille avant d’aborder les quatre matchs à venir jusqu’à la prochaine trêve contre Angers, Auxerre, l’Atalanta et Brest. Avec un focus sur le match décisif de Ligue des Champions pour lequel Roberto De Zerbi et ses hommes n’ont tout simplement pas le droit à l’erreur.