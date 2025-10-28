Daniel Riolo chauffe l'OM avec un gros coup de pression

Franchement greg roi des...... c est vraiment le mec qui a le plus de jalousie de seum de frustration du site !!! Et de très loin 😂😂🤣😅🤣😂🤣😅
mwé, en gros le poste de Merah qui ne joue deja pas beaucoup
Concernant Mbaye, pour le moment je ne suis pas conquis. Il a eu des fulgurances mais je ne l'ai pas trouvé incroyable non plus
milieu offensif qui peut jouer ailier gauche
nous avons 4 milieux défensifs : Tanner Tessmann, Tyler Morton, Mathis De Carvalho, (et Orel Mangala Blessé) nous avons 2 milieux offensifs : Khalis Merah, Corentin Tolisso 1 milieu offensif qui peut jouer ailier droit : Adam Karabec 1 milieu offensif qui peut jouer avant centre : Pavel Sulc manquait 1 milieu offensif qui peut jouer ailier gauche : Fábio Carvalho
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|19
|8
|11
|19
|9
|6
|1
|2
|14
|8
|6
|18
|9
|6
|0
|3
|22
|9
|13
|18
|9
|6
|0
|3
|13
|9
|4
|17
|9
|5
|2
|2
|22
|11
|11
|17
|9
|5
|2
|2
|18
|13
|5
|16
|9
|5
|1
|3
|18
|12
|6
|14
|9
|4
|2
|3
|14
|15
|-1
|13
|9
|4
|1
|4
|15
|13
|2
|11
|9
|2
|5
|2
|12
|14
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|7
|10
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|11
|16
|-5
|9
|9
|2
|3
|4
|6
|12
|-6
|8
|9
|2
|2
|5
|12
|21
|-9
|7
|9
|2
|1
|6
|7
|13
|-6
|2
|9
|0
|2
|7
|6
|26
|-20
🏆 "Si l'OM veut sortir de la phase de ligue, il y a une obligation de gagner contre l'Atalanta. La suite de leur calendrier de C1 n'est pas simple, ces trois points seront obligatoires"