ICONSPORT_274587_0039

Daniel Riolo chauffe l'OM avec un gros coup de pression

OM28 oct. , 17:30
parCorentin Facy
2
L’OM aborde les quatre prochains matchs avant la trêve avec un objectif clair : réaliser un carton plein en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Le match contre l’Atalanta est d’ailleurs décisif selon Daniel Riolo.
Battu par le Sporting en Ligue des Champions puis par le RC Lens en Ligue 1 la semaine dernière, l’Olympique de Marseille doit rebondir. Deux matchs abordables arrivent en championnat face à Angers et Auxerre, l’occasion pour l’OM de réaliser un carton plein et de retrouver les deux premières places du championnat. Le véritable test du mois de novembre se situera plutôt en Ligue des Champions avec la réception de l’Atalanta Bergame le 5 novembre prochain. Un match rendu décisif par la défaite inattendue au Sporting.
Ce n’est pas Daniel Riolo qui va dire l’inverse puisque selon le journaliste de RMC, ce choc face aux Italiens au Vélodrome est crucial pour l’OM, qui compromettrait sérieusement sa qualification en cas de revers contre l’Atalanta lors de la 4e journée de C1. « En championnat, tu es obligé de gagner les matchs de la semaine contre ces équipes-là pour rester tout en haut. En Ligue des Champions, tu as perdu contre le Sporting un match très bizarre. En championnat il y a zéro pression, ils doivent aborder les matchs tranquillement et les gagner » lance le journaliste avant de poursuivre.

Champions League

05 novembre 2025 à 21:00
Olympique Marseille
21:00
Atalanta
« En revanche en Ligue des Champions, il y a de la pression mais si tu veux sortir de la phase de ligue, tu as l’obligation de gagner contre l’Atalanta Bergame. Tu dois gagner tous les matchs avant la trêve. Celui contre l’Atalanta, comme face à l’Ajax, il y aura une petite pression. L’Atalanta ne va pas bien, mais c’est la Ligue des Champions et tu ne peux pas te louper car ensuite, le calendrier en C1 n’est pas simple » estime Daniel Riolo, qui met un réel coup de pression à l’Olympique de Marseille avant d’aborder les quatre matchs à venir jusqu’à la prochaine trêve contre Angers, Auxerre, l’Atalanta et Brest. Avec un focus sur le match décisif de Ligue des Champions pour lequel Roberto De Zerbi et ses hommes n’ont tout simplement pas le droit à l’erreur.
2
Articles Recommandés
un crack anglais disponible lille se jette dessus letang 6 395465
LOSC

Lille : L'UEFA va punir Olivier Létang

ICONSPORT_270916_0065
OM

C’est l’hécatombe, l’OM sort du silence

ICONSPORT_273046_0101
PSG

PSG : Mbaye confie sa carrière à Mbappé, ciao Paris ?

ICONSPORT_274378_0112
ASSE

ASSE : Stassin reçoit une sale nouvelle

Fil Info

19:20
Lille : L'UEFA va punir Olivier Létang
19:15
C’est l’hécatombe, l’OM sort du silence
19:00
PSG : Mbaye confie sa carrière à Mbappé, ciao Paris ?
18:30
ASSE : Stassin reçoit une sale nouvelle
18:00
OL : Fabio Carvalho renfort n°1 de Lyon cet hiver ?
17:00
PSG : Chevalier remplaçant, Luis Enrique n'hésitera pas
16:40
Rennes : Beye maintenu en cas de défaite à Toulouse ?
16:20
Un sérieux problème Giroud à Lille ?

Derniers commentaires

PSG : Le Qatar célèbre un record à 837 millions d'euros

Franchement greg roi des...... c est vraiment le mec qui a le plus de jalousie de seum de frustration du site !!! Et de très loin 😂😂🤣😅🤣😂🤣😅

OL : Fabio Carvalho renfort n°1 de Lyon cet hiver ?

mwé, en gros le poste de Merah qui ne joue deja pas beaucoup

PSG : Mbaye confie sa carrière à Mbappé, ciao Paris ?

Concernant Mbaye, pour le moment je ne suis pas conquis. Il a eu des fulgurances mais je ne l'ai pas trouvé incroyable non plus

OL : Fabio Carvalho renfort n°1 de Lyon cet hiver ?

milieu offensif qui peut jouer ailier gauche

OL : Fabio Carvalho renfort n°1 de Lyon cet hiver ?

nous avons 4 milieux défensifs : Tanner Tessmann, Tyler Morton, Mathis De Carvalho, (et Orel Mangala Blessé) nous avons 2 milieux offensifs : Khalis Merah, Corentin Tolisso 1 milieu offensif qui peut jouer ailier droit : Adam Karabec 1 milieu offensif qui peut jouer avant centre : Pavel Sulc manquait 1 milieu offensif qui peut jouer ailier gauche : Fábio Carvalho

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading