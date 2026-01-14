ICONSPORT_259399_0312 (2)

OM : Transfert annulé, le cas Robinio Vaz chamboule le mercato

OM14 janv. , 10:40
parCorentin Facy
Initialement placé sur la liste des transferts cet hiver, Neal Maupay va finalement profiter du départ de Robinio Vaz pour rester à l’OM.
Ca y est, le mercato hivernal s’agite enfin à l’Olympique de Marseille. Très calme durant les quinze premiers jours, le club phocéen a finalisé un premier deal avec le départ de Robinio Vaz à l’AS Roma. Acheté au FC Sochaux pour 200.000 euros il y a moins de deux ans, l’attaquant de 18 ans va rapporter 25 millions d’euros bonus compris au club phocéen. Une belle affaire sur le plan financier mais une perte sportive pour Roberto De Zerbi puisque Robinio Vaz, auteur de 4 buts en Ligue 1 cette saison, était le troisième choix de l’entraîneur italien au poste de numéro neuf derrière Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri.
L’offre de la Roma était impossible à refuser pour l’OM, qui n’a pas l’intention de recruter en attaque pour compenser le départ de Robinio Vaz. Une tendance confirmée par le journaliste Sacha Tavolieri, qui révèle que c’est Neal Maupay qui va numériquement prendre la place du natif de Mantes-la-Jolie dans le groupe olympien. « Sauf en cas d’offre pour un transfert définitif, Neal Maupay n’est plus à vendre suite au départ de Robinio Vaz. Le Français est réintégré à l’effectif de l’Olympique de Marseille » a publié sur X le journaliste de Sky Sport. Une information qui n’étonnera pas vraiment les supporters olympiens puisque le retour progressif de Neal Maupay est visible depuis quelques semaines déjà.

Maupay remplace numériquement Vaz

Le Français a profité de l’absence de Gouiri (blessé) puis du départ à la CAN d’Aubamayang pour faire quelques apparitions. Entré en jeu contre Bourg-en-Bresse en 32e de finale de la Coupe de France, l’ancien Niçois a remplacé Gouiri et a marqué mardi soir face à Bayeux en 16e de finale. Auteur de 4 buts en Ligue 1 l’an passé, Neal Maupay ne sera donc pas éjecté par l’OM durant ce mois de janvier et va retrouver une place à part entière dans le groupe professionnel. Une bonne nouvelle pour celui qui attisait des convoitises en Liga puisque Séville était notamment intéressé mais uniquement pour un prêt, une formule qui n’intéressait pas Medhi Benatia et Pablo Longoria.

Loading