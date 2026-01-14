ICONSPORT_245105_0212

L’OM vise un monstrueux défenseur de Ligue 1 à zéro euro

OM14 janv. , 12:40
parCorentin Facy
Très actif pour renforcer sa défense l’été dernier, l’OM pourrait de nouveau ouvrir ce chantier dans quelques mois. Avec le possible départ de Leonardo Balerdi, le club phocéen va devoir recruter du lourd.
Il y a six mois, l’Olympique de Marseille a fait du chantier de sa défense centrale une priorité sur le marché des transferts. Medhi Benatia a joint la parole aux actes en recrutant Benjamin Pavard, Nayef Aguerd, Facundo Medina et CJ Egan-Riley. Tous n’apportent pas satisfaction au même degré mais globalement, la défense de l’OM est plus compétitive que la saison dernière. Le prochain mercato pourrait néanmoins rebattre les cartes.
Pavard n’est que prêté et n’est pas certain de rester tandis que Balerdi, très courtisé l’an dernier, pourrait cette fois partir en cas de grosse offre. Il va donc falloir recruter du lourd à Marseille et selon les informations relayées par But, le profil de Malang Sarr plaît énormément à l’état-major olympien. Il faut dire que l’ancien défenseur de Chelsea et de l’AS Monaco réalise une saison monstrueuse avec le RC Lens pour l’instant.

L'OM intéressé par Malang Sarr ?

Sarr présente aussi et surtout l’avantage d’être en fin de contrat et donc d'être accessible pour zéro euros en juin prochain dans le cas où il refuserait de prolonger avec les Sang et Or. Les discussions pour une éventuelle prolongation à Lens n’ont pas abouti à un accord pour le moment et l’OM souhaiterait en profiter pour rafler la mise avec la signature du solide gaucher de 26 ans. En recrutant Malang Sarr gratuitement à un concurrent direct en Ligue 1, l’Olympique de Marseille réaliserait assurément un joli coup pour ouvrir son mercato estival.

Reste maintenant à voir si cette piste se concrétisera alors que dans le championnat de France, Medhi Benatia suit aussi de près le dossier Charlie Cresswell. Néanmoins, le défenseur anglais de 23 ans, qui brille à Toulouse depuis plusieurs mois, sera beaucoup plus cher à recruter. Sa valeur est estimée à 25 millions d’euros et plusieurs clubs de Premier League sont intéressés. Une raison de plus de faire de Malang Sarr son choix numéro un pour le board olympien l’été prochain.
Derniers commentaires

OM : Transfert annulé, le cas Robinio Vaz chamboule le mercato

il peut etre inscrit apres les poules

L’OM vise un monstrueux défenseur de Ligue 1 à zéro euro

Belle progression un roc bon relanceur .

OM : Transfert annulé, le cas Robinio Vaz chamboule le mercato

Mis au placard, MAUPAY n'est pas inscrit non plus sur la liste des joueurs pour la LDC ,et d'un coup on le ressort ,on lui donne une tenue et une de chaussures de football et on raconte que de Zerbi compte sur lui . Maupay est une marchandise qu'on Stoke puis on l'expose au public pour une éventuelle vente .

OM : Transfert annulé, le cas Robinio Vaz chamboule le mercato

MAUPAY a été mis au placard . Il n'a pas été in

Rashford peut signer au PSG grâce à un échange fou

Fakes news ! Il y a 2 jours Barcola déclarait **""Je suis bien au PSG et je veux rester à Paris ,les pourparlers pour une prolongation sont en bonne marche **"'

Loading