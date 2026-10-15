EL : L'OM rechute face à l'Olympiakos

2e journée de l'Europa League :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - Olympiakos : 0-1.

But : Hezze (43e) pour l’Olympiakos.

Plein de bonne volonté mais trop juste techniquement pour faire la différence, l’Olympique de Marseille s’est incliné face à l’Olympiakos au Vélodrome (0-1).

Regonflé après sa victoire face à Troyes en L1 dimanche, l’OM voulait débloquer son compteur de points en Europa League ce jeudi soir. Mais malgré une légère domination, Marseille n’arrivait pas à faire mouche avec un Abdellah trop tendre (22e). Et juste avant la pause, Marseille se faisait même punir… Sur un corner joué en deux temps, Chiquinho envoyait un joli centre sur Hezze, qui devançait Aguerd pour couper la trajectoire du ballon et ouvrir la marque d’une tête puissante (0-1 à la 42e). Un avantage que les Grecs sécurisaient jusqu’à la mi-temps.

Après la pause, Le club phocéen se battait pour tenter de revenir mais Paixao (50e) et Weah (67e) butaient sur un grand Ortega. En fin de match, De Lange sauvait Marseille avec de beaux arrêts (87e, 89e), puis l'OM jetait ses dernières forces dans la bataille pour essayer d'égaliser, mais en vain et l'Olympiakos repartait donc du Vélodrome avec les trois points de la victoire (0-1).

À cause de cette deuxième défaite en deux journées, Marseille reste bloqué à zéro point et s’installe dans le bas du classement (32e sur 36) de cette phase régulière de l’Europa League, où l’OL et Rennes font un peu plus honneur au football français.