EL : Pas Sage avec Crystal Palace, l'OL enchaîne en Europa

2e journée de l'Europa League :

Groupama Stadium.

Buts : Tolisso (8e), Nuamah (45e+2), Sulc (76e) pour l’OL ; Pino (50e), Kamada (81e) pour Crystal Palace.

À l'issue d'une prestation globale plutôt solide, l’Olympique Lyonnais a dominé le Crystal Palace de Pierre Sage (3-2) pour s’installer sur le podium de l’Europa League.

Pour son premier match de la saison à domicile en Europa League, Lyon avait à cœur de l’emporter pour rester dans le peloton de tête de cette phase régulière de la C3. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’OL débutait parfaitement sa rencontre. En effet, à la suite d’un corner tiré par Nuamah et mal repoussé par Canvot, Tolisso surgissait en renard des surfaces pour envoyer un boulet de canon au fond des filets (1-0 à la 8e). Un avantage sauvegardé par Greif (35e) puis bonifié juste avant la pause. À la réception d’un bon centre de Nakamura depuis le côté gauche, Nuamah concluait de près au premier poteau (2-0 à la 45e+2) pour donner une belle avance aux Gones à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, l’OL se faisait surprendre d’entrée. Puisqu’après une belle combinaison sur corner, Pino se libérait dans le dos de la défense avant de tromper Greif d’une frappe en force du gauche (2-1 à la 50e). Sous pression, l’OL s’en remettait à Greif (72e)... avant de faire le break dans le dernier quart d’heure de jeu. Sur un service en force de Nartey à droite de la surface, Nakamura déviait sur Sulc, qui marquait d’une talonnade réflexe dos au but (3-1 à la 76e). Lyon pensait être à l’abri, mais c’était sans compter sur Kamada, qui profitait de plusieurs erreurs défensives des Gones pour réduire l’écart (3-2 à la 81e). En fin de match, Greif sortait un arrêt décisif (90e) et permettait à son OL de l'emporter (3-2).

Grâce à cette deuxième victoire en autant de journées, l’OL de Paulo Fonseca reste forcément dans le peloton de tête de cette phase régulière de l’Europa League avec une place sur le podium provisoire en attendant les matchs de 21 heures. De son côté, pour son retour au Groupama Stadium sur le banc adverse, Pierre Sage repart bredouille avec son équipe de Crystal Palace, redescendue autour du Top 10.