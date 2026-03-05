OM : 20ME pour Robinio Vaz, Rome crie à l'arnaque

Transféré à l'AS Rome contre un chèque de 20 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus éventuels, Robinio Vaz est en train de vivre un véritable cauchemar. L'ancienne pépite de l'OM n'a que très peu de temps de jeu et peine à montrer des progrès.

C'était l'un des feuilletons de l'hiver dernier du côté de la Canebière, un parmi tant d'autres. Avant le mercato de janvier, la direction de l' Olympique de Marseille a tenté de convaincre Robinio Vaz (2007) de prolonger son contrat. Mais de nombreux désaccords sur les montants - l'entourage du joueur demandait beaucoup plus que ce que l'OM proposait - ont empêché tout accord entre les parties.

Finalement, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont profité de sa cote grimpante sur le marché des transferts pour en tirer un bon prix. Le 14 janvier, il rejoignait ainsi l'AS Rome contre un montant total de 25 millions d'euros, bonus compris. Mais depuis, son aventure italienne ne se passe clairement pas comme prévu.

Robinio Vaz, ça tourne au flop

S'il est encore extrêmement jeune, Robinio Vaz s'attendait certainement à jouer un peu plus compte tenu de la somme dépensée par le club de la Louve pour le recruter. Mais depuis son arrivée, il ne cumule que 64 minutes sur les terrains de Série A au cours des six matchs auxquels il a pu participer. Utilisé 14 minutes au Torino, 22 face à l'AC Milan, 13 à l'Udinese et 19 au Napoli, il a ensuite passé les deux derniers matchs de l'AS Rome sur le banc des remplaçants.

Un maigre total que déplore TuttoMercatoWeb qui indique que chaque minute passée sur un terrain depuis son arrivée dans la capitale romaine a coûté… 390 000 euros à la Roma. Si l'objectif initial était d'acquérir un joueur encore en développement et qui a besoin de beaucoup progresser pour aspirer à être un titulaire dans une équipe aussi exigeante que l'AS Roma, la somme dépensée par la direction laisse songeur eu égard au faible temps de jeu que lui accorde Gian Piero Gaspieri.