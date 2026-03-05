Vaz ICONSPORT_288636_0076
Robinio Vaz

OM : 20ME pour Robinio Vaz, Rome crie à l'arnaque

OM05 mars , 11:00
parQuentin Mallet
18
Transféré à l'AS Rome contre un chèque de 20 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus éventuels, Robinio Vaz est en train de vivre un véritable cauchemar. L'ancienne pépite de l'OM n'a que très peu de temps de jeu et peine à montrer des progrès.
C'était l'un des feuilletons de l'hiver dernier du côté de la Canebière, un parmi tant d'autres. Avant le mercato de janvier, la direction de l'Olympique de Marseille a tenté de convaincre Robinio Vaz (2007) de prolonger son contrat. Mais de nombreux désaccords sur les montants - l'entourage du joueur demandait beaucoup plus que ce que l'OM proposait - ont empêché tout accord entre les parties.
Finalement, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont profité de sa cote grimpante sur le marché des transferts pour en tirer un bon prix. Le 14 janvier, il rejoignait ainsi l'AS Rome contre un montant total de 25 millions d'euros, bonus compris. Mais depuis, son aventure italienne ne se passe clairement pas comme prévu.

Robinio Vaz, ça tourne au flop

S'il est encore extrêmement jeune, Robinio Vaz s'attendait certainement à jouer un peu plus compte tenu de la somme dépensée par le club de la Louve pour le recruter. Mais depuis son arrivée, il ne cumule que 64 minutes sur les terrains de Série A au cours des six matchs auxquels il a pu participer. Utilisé 14 minutes au Torino, 22 face à l'AC Milan, 13 à l'Udinese et 19 au Napoli, il a ensuite passé les deux derniers matchs de l'AS Rome sur le banc des remplaçants.
Un maigre total que déplore TuttoMercatoWeb qui indique que chaque minute passée sur un terrain depuis son arrivée dans la capitale romaine a coûté… 390 000 euros à la Roma. Si l'objectif initial était d'acquérir un joueur encore en développement et qui a besoin de beaucoup progresser pour aspirer à être un titulaire dans une équipe aussi exigeante que l'AS Roma, la somme dépensée par la direction laisse songeur eu égard au faible temps de jeu que lui accorde Gian Piero Gaspieri.
R. Vaz

R. Vaz

FranceFrance Âge 19 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs14
Buts4
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
18
Derniers commentaires

Il cartonne après avoir quitté l’OL, l'explication tombe

il NE MANGE PAS DE GRAINES !!!!

OM : McCourt va virer tout me monde, ça va être colossal

yen a tout les ans lol ca change plus de la moitié de l'effectif

OM : 20ME pour Robinio Vaz, Rome crie à l'arnaque

il est tres jeune, arrive dans un nouveau club ,schema ,championnat, pays..... c est n importe quoi de le juger

OM : McCourt va virer tout me monde, ça va être colossal

inesperé. lol...

Il cartonne après avoir quitté l’OL, l'explication tombe

Fallait l'envoyer en stage avec le maitre d'armes de Kaamelott.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

