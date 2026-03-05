ICONSPORT_360824_0113

Il cartonne après avoir quitté l’OL, l'explication tombe

OL05 mars , 12:40
parGuillaume Conte
4
Martin Satriano vit sa meilleure vie à Getafe, dans un rebond étonnant après six mois très compliqués à l'OL. Il avoue avoir changé quelque chose dans sa préparation physique personnelle.
Contrairement à ce qui était annoncé, l’Olympique Lyonnais n’a pas perdu de joueurs majeurs l’hiver dernier, et cela lui permet de conserver des objectifs élevés. Un seul joueur a quitté le club, c’est Martin Satriano qui ne donnait pas du tout satisfaction. L’Uruguayen a vu Endrick arriver et a bien compris que son temps de jeu, déjà de plus en plus réduit, allait continuer de diminuer.
Martin Satriano a donc pris la direction de Getafe, où il se montre à son avantage. Non seulement l’ancien lensois possède un temps de jeu important, mais en plus il marque, à l’image de son but vainqueur à Bernabeu pour faire tomber le Real Madrid. Sa forme est épatante, et Marca a révélé la clé de sa réussite actuelle. Ce n’est pas forcément lié à un aspect tactique ou technique, mais le joueur a débuté depuis le mois de janvier le jeune intermittent. Une mode qui touche de plus en plus de footballeurs, notamment en Espagne, où Ferran Torres et Pedri sont connus pour suivre ce type de régime.
« Cela apporte une plus grande efficacité à l’entrainement et en match, sans alourdir les muscles », a fait savoir le nutritionniste en charge de ce programme avec le joueur prêté par l’OL, Javier Fernandez Ligero. Son changement d’habitude alimentaire a aussi impacté ses qualités physiques, souligne le nutritionniste dans Marca. « Mélangé à des protéines, ce mélange de protéines en poudre et de crème de riz procure une énergie explosive, améliorant la vitesse et l'agilité du joueur », assure Ligero, contacté à son arrivée en Espagne directement via Whatsapp par Martin Satriano, et qui a donné ce régime qui semble en tout cas marcher sur l’attaquant uruguayen.
M. Satriano

M. Satriano

UruguayUruguay Âge 25 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs6
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs7
Buts2
Passes décisives0
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs11
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
4
Loading