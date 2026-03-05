Le Barça craque et envoie une offre à Strasbourg

Meilleur buteur de Ligue 1 avec 14 buts depuis le début de la saison, Joaquin Panichelli est déjà très courtisé. Chelsea a bien sûr un oeil sur l’attaquant de Strasbourg, qui plaît également à Barcelone.

La recherche du numéro neuf est incontestablement le dossier numéro un des dirigeants du FC Barcelone en ce moment. Robert Lewandowski arrive à la fin de son contrat au mois de juin et le club catalan cherche la meilleure solution pour la succession de l’international polonais. Les noms d’Erling Haaland, de Julian Alvarez ou encore d’Omar Marmoush ont été évoqués par la presse espagnole ces derniers jours. Mais à en croire Fichajes, la direction du Barça a également les yeux rivés vers la Ligue 1.

Le directeur sportif Deco et le président Joan Laporta ont un vrai coup de coeur pour Joaquin Panichelli, co-meilleur buteur de Ligue 1 à égalité avec Mason Greenwood avec 14 buts marqués en championnat. Recruté à Alavès pour 17 millions d’euros l’été dernier, l’attaquant argentin de 23 ans a un profil idéal aux yeux de la direction catalane. A l’instar de Lewandowski, il dispose d’un physique imposant (1m90) et d’un excellent jeu en déviation.

Joaquin Panichelli plaît au Barça

Bon dans les airs, il pourrait permettre aux ailiers Raphinha et Lamine Yamal de briller. Le média l’affirme, il est fort probable que le FC Barcelone se rapproche de Strasbourg dans les semaines à venir afin de discuter d’un transfert de Joaquin Panichelli et probablement d’envoyer une offre. Reste que ce dossier pourrait s’avérer complexe, car BlueCo a évidemment l’intention de placer tôt ou tard son joueur à Chelsea.

A l’instar d’Emanuel Emegha, qui s’est déjà engagé en faveur des Blues pour la saison prochaine, Joaquin Panichelli semble destiné à s’engager un jour à Chelsea avec la possibilité de briller en Premier League et de voir sa valeur marchande exploser. Pour le Barça, l’enjeu sera de convaincre l’Argentin qu’il disposera d’un temps de jeu plus important en Catalogne, avec une concurrence moins forte et un collectif mieux rodé autour de lui. Que ce soit Chelsea ou Barcelone qui rafle la mise, Strasbourg peut déjà se préparer à réaliser une belle plus-value. La valeur marchande de Joaquin Panichelli est déjà supérieure à 40 millions d’euros, un an seulement après son recrutement pour 17 millions d’euros.