Amiens limoge Omar Daf

ASC05 mars , 12:50
parGuillaume Conte
En grande difficulté en Ligue 2, l’Amiens SC a pris la décision de limoger Omar Daf de son poste d’entraineur. « L’Amiens SC officialise la mise en retrait d’Omar Daf de son poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle à compter de ce jour. Le club tient à remercier Omar pour son engagement, son professionnalisme et le travail accompli depuis son arrivée, ainsi que pour l’investissement dont il a fait preuve au service du club et du groupe. Dans l’attente de nouvelles dispositions, la prise en charge du groupe professionnel est dès aujourd'hui assurée par Julien Ielsch et Serge Costa », a fait savoir le club picard avant le match de ce vendredi à Boulogne, décisif pour le maintien.
Après 25 journées de Ligue 2, Amiens, qui n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matchs, est 16e et barragiste, à quatre points de Boulogne.
Derniers commentaires

OM : 20ME pour Robinio Vaz, Rome crie à l'arnaque

il est tres jeune, arrive dans un nouveau club ,schema ,championnat, pays..... c est n importe quoi de le juger

OM : McCourt va virer tout me monde, ça va être colossal

inesperé. lol...

Il cartonne après avoir quitté l’OL, l'explication tombe

Fallait l'envoyer en stage avec le maitre d'armes de Kaamelott.

L'OL prévient, Lens est au-dessus du PSG

Très beau match en perspective, Et ça a un côté très symbolique, entre le retour de Sage au groupama, les similarités (collectif fort, coach tactique, petit coup de mou sur les dernières journées).. Peu importe le résultat, peu importe les blessés, j'espère du spectacle et que tous les joueurs soient à la hauteur de ce que ce match représente sachant que la finale n'est qu'à 180min. Bon match à tous en avance🔥 PS : Petits regards sur Endrick, qui aura des situations, à lui d'écrire son histoire, et ça peut commencer par être décisif dans les matchs importants 👌 Là ou en Europa, si il veut prouver, gagner des trophés partout où il passe, il aura l'occasion.. à lui de les saisir 🙂 (Bon ça reste normal si c'est pas le cas.. vu nos absents offensivement c'est pas des matchs ultra faciles pour lui ces derniers temps..)

OM : Habib Beye, c'est déjà fini, la terrible annonce

On est d’accord pour Abdelli, tout le monde me traitait de footix quand je disais que c’était une arnaque…. Pas la peine d’argumenter, il le fait très bien tout seul et pour les 2 autres no comment

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

