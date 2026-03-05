Amiens limoge Omar Daf

L'OL prévient, Lens est au-dessus du PSG

Très beau match en perspective, Et ça a un côté très symbolique, entre le retour de Sage au groupama, les similarités (collectif fort, coach tactique, petit coup de mou sur les dernières journées).. Peu importe le résultat, peu importe les blessés, j'espère du spectacle et que tous les joueurs soient à la hauteur de ce que ce match représente sachant que la finale n'est qu'à 180min. Bon match à tous en avance🔥 PS : Petits regards sur Endrick, qui aura des situations, à lui d'écrire son histoire, et ça peut commencer par être décisif dans les matchs importants 👌 Là ou en Europa, si il veut prouver, gagner des trophés partout où il passe, il aura l'occasion.. à lui de les saisir 🙂 (Bon ça reste normal si c'est pas le cas.. vu nos absents offensivement c'est pas des matchs ultra faciles pour lui ces derniers temps..)