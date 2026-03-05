Des élections et un match de l’OM, c’est trop pour Marseille

Il y a un problème sur le match entre l'OM et Lille dans deux semaines, et les pouvoirs publics ont refusé que ce soit l'affiche du dimanche soir sur Ligue 1+.

Le calendrier de la 27e journée de Ligue 1 est tombé ce mercredi, et aucune date n’a été fixée pour le match entre l’OM et Lille. Niveau date, le débat est pourtant court puisque Lille jouant en Europa League le jeudi, le match ne peut se dérouler que le dimanche 22 mars. Cela devait même être l’affiche de Ligue 1+ forcément pour cette rencontre entre deux candidats à l’Europe.

Le match OM-LOSC avancé ?

Mais ce même soir, c’est la fin des votes pour le deuxième tour des élections municipales, et cela inquiète les pouvoirs publics. Selon L’Equipe, ils ont même tout simplement interdit le match de l’OM en soirée, soit en même temps que les résultats définitifs pour la Ville de Marseille. Dans la cité provençale, la campagne est très musclée et une tension est crainte, notamment si le Rassemblement National venait à prendre la mairie. Le Ministère de l’Intérieur et la Préfecture des Bouches-du-Rhône ont été très clairs, impossible de voir un match de football d’importance se tenir alors que les forces de l’ordre pourraient être mobilisées ailleurs.

L’idée est désormais d’effectuer un coup d’envoi à 17h15, de quoi laisser un peu de temps pour souffler à Lille, mais aussi afin que le match se termine sans empiéter sur les élections municipales qui livreront leur verdict.