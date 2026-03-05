Beye Aubameyang ICONSPORT_360753_0359

OM : McCourt va virer tout me monde, ça va être colossal

OM05 mars , 12:20
parCorentin Facy
6
La saison 2025-2026 est définitivement celle de toutes les déceptions pour les supporters de l’OM. La défaite en quart de finale de la Coupe de France le prouve et va obliger Frank McCourt à trancher dans le vif.
Eliminé dès la phase régulière en Ligue des Champions et distancé dans la course au titre en Ligue 1, l’Olympique de Marseille comptait sur la Coupe de France pour sauver sa saison et offrir un peu de soleil à ses supporters. C’est raté. Les hommes d’Habib Beye se sont inclinés à la surprise générale face à Toulouse, mercredi soir au Vélodrome, en quart de finale. Une énorme désillusion pour le peuple olympien, qui n’a plus envie de rien pardonner à ses joueurs.
Après la rencontre, les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang ont même été visés par des fumigènes au pied du Virage Nord. La fracture semble profonde, cette fois, entre les joueurs de l’Olympique de Marseille et leurs supporters. Ce n’est pas Thomas Bonnavent qui va dire le contraire. Supporter assumé du club olympien, le journaliste du Winamax FC n’attend qu’une chose : le mercato estival afin de voir Frank McCourt trancher dans le vif en rasant la totalité de l’effectif ou presque. Leonardo Balerdi est notamment pris pour cible par notre confrère.

Un reset total de l'effectif au mercato ?

« Allez rideau sur cette saison pourrie pour l’OM. Nouvelle séance de tirs au but ratée. Un nouveau rendez-vous important raté dans cette compétition maudite pour l’OM. Balerdi, capitaine incorrigible et Nwaneri, joueur qui partira dans quelques semaines » a d’abord publié Thomas Bonnavent sur X avant de poursuivre. « Point final d’une saison où personne comprenait quoi que ce soit au club pollué par l’égoïsme. Et sur Balerdi (vu qu’il n’y aura plus grand chose à dire sur ce club d’ici la fin de saison), sincèrement, le revoir avec le brassard, je pense que ce serait une insulte au club. N’a jamais progressé, leader en carton, un joueur « menteur ». Le reset de l’été va être COLOSSAL » prévoit notre confrère.

Lire aussi

OM : Greenwood écarté, la folle image à MarseilleOM : Greenwood écarté, la folle image à Marseille
Comme chaque été ou presque, l’Olympique de Marseille va donc tout changer lors du prochain mercato, avec l’espoir de faire mieux que la saison précédente. Un élément va toutefois être décisif pour savoir à quoi ressemblera l’été marseillais, la qualification ou non pour la Ligue des Champions. Car si l’OM rate le coche pour accéder de nouveau à la C1, une terrible cure d’austérité risque de toucher le club phocéen en juin prochain.
6
Articles Recommandés
Vitinha ICONSPORT_360649_0118
PSG

« Ce serait une bêtise » : Une star du PSG clarifie son avenir

ICONSPORT_361004_0113
OM

OM : Acherchour et Abdelli, ça va très loin

Joaquin Panichelli ICONSPORT_360900_0154
RCSA

Le Barça craque et envoie une offre à Strasbourg

ICONSPORT_360822_0117
ASC

Amiens limoge Omar Daf

Fil Info

05 mars , 13:40
« Ce serait une bêtise » : Une star du PSG clarifie son avenir
05 mars , 13:20
OM : Acherchour et Abdelli, ça va très loin
05 mars , 13:00
Le Barça craque et envoie une offre à Strasbourg
05 mars , 12:50
Amiens limoge Omar Daf
05 mars , 12:40
Il cartonne après avoir quitté l’OL, l'explication tombe
05 mars , 12:00
Zabarnyi est un flop, le PSG prend une décision radicale
05 mars , 11:30
L'ASSE refuse de vendre sa pépite à Rennes
05 mars , 11:00
OM : 20ME pour Robinio Vaz, Rome crie à l'arnaque

Derniers commentaires

Il cartonne après avoir quitté l’OL, l'explication tombe

il NE MANGE PAS DE GRAINES !!!!

OM : McCourt va virer tout me monde, ça va être colossal

yen a tout les ans lol ca change plus de la moitié de l'effectif

OM : 20ME pour Robinio Vaz, Rome crie à l'arnaque

il est tres jeune, arrive dans un nouveau club ,schema ,championnat, pays..... c est n importe quoi de le juger

OM : McCourt va virer tout me monde, ça va être colossal

inesperé. lol...

Il cartonne après avoir quitté l’OL, l'explication tombe

Fallait l'envoyer en stage avec le maitre d'armes de Kaamelott.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading