OM : McCourt va virer tout me monde, ça va être colossal

La saison 2025-2026 est définitivement celle de toutes les déceptions pour les supporters de l’OM. La défaite en quart de finale de la Coupe de France le prouve et va obliger Frank McCourt à trancher dans le vif.

Après la rencontre, les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang ont même été visés par des fumigènes au pied du Virage Nord. La fracture semble profonde, cette fois, entre les joueurs de l’Olympique de Marseille et leurs supporters. Ce n’est pas Thomas Bonnavent qui va dire le contraire. Supporter assumé du club olympien, le journaliste du Winamax FC n’attend qu’une chose : le mercato estival afin de voir Frank McCourt trancher dans le vif en rasant la totalité de l’effectif ou presque. Leonardo Balerdi est notamment pris pour cible par notre confrère.

Un reset total de l'effectif au mercato ?

« Allez rideau sur cette saison pourrie pour l’OM. Nouvelle séance de tirs au but ratée. Un nouveau rendez-vous important raté dans cette compétition maudite pour l’OM. Balerdi, capitaine incorrigible et Nwaneri, joueur qui partira dans quelques semaines » a d’abord publié Thomas Bonnavent sur X avant de poursuivre. « Point final d’une saison où personne comprenait quoi que ce soit au club pollué par l’égoïsme. Et sur Balerdi (vu qu’il n’y aura plus grand chose à dire sur ce club d’ici la fin de saison), sincèrement, le revoir avec le brassard, je pense que ce serait une insulte au club. N’a jamais progressé, leader en carton, un joueur « menteur ». Le reset de l’été va être COLOSSAL » prévoit notre confrère.

Comme chaque été ou presque, l’Olympique de Marseille va donc tout changer lors du prochain mercato, avec l’espoir de faire mieux que la saison précédente. Un élément va toutefois être décisif pour savoir à quoi ressemblera l’été marseillais, la qualification ou non pour la Ligue des Champions. Car si l’OM rate le coche pour accéder de nouveau à la C1, une terrible cure d’austérité risque de toucher le club phocéen en juin prochain.