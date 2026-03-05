L'ASSE refuse de vendre sa pépite à Rennes

Titulaire indiscutable à droite de la défense de l’ASSE depuis l’intronisation de Philippe Montanier, Kévin Pedro est déjà très courtisé par des clubs de Ligue 1. Rennes est sur le coup, au même titre que Strasbourg et Lille.

Deuxième de Ligue 2, l’AS Saint-Etienne reste sur quatre victoires consécutives depuis la prise de fonctions de Philippe Montanier en lieu et place d’Eirik Horneland. Une excellente dynamique que le club stéphanois doit en partie à sa défense, dont la solidité est impressionnante depuis quelques matchs. La recrue Julien Le Cardinal n’y est pas étrangère puisque son association avec Mickael Nadé est très complémentaire. Ben Old fait le travail à gauche tandis que sur le flanc droit, c’est le très jeune Kévin Pedro qui a les faveurs de Philippe Montanier.

Kevin Pedro intransférable à l'ASSE

Et l’ex-entraîneur de la Real Sociedad n’est pas le seul à apprécier le défenseur de 20 ans. Ce dernier suscite aussi la convoitise de Strasbourg, de Lille et surtout de Rennes. Mais pour le journaliste Bastien Aubert de But, un départ de Kévin Pedro après une seule année en Ligue 2 serait un très mauvais signal envoyé par l’ASSE alors que son projet est surtout axé sur la valorisation de jeunes joueurs à fort potentiel.

« Kévin Pedro ne doit en aucun cas quitter l’ASSE cet été. Il est pour moi devenu le symbole de cette équipe. En cas de montée en Ligue 1, Kilmer et la direction stéphanoise auront donc la responsabilité de résister aux offres et de protéger leur jeune pépite, comme ils l’avaient si bien fait l’été dernier avec Lucas Stassin devant plusieurs offensives juteuses extérieures » estime notre confrère, pour qui les Verts n’ont aucune raison d’accepter un départ de Kevin Pedro à la fin de la saison.

La question se posera en revanche si l’ASSE ne parvient pas à monter en Ligue 2. Le joueur pourrait être tenté d’aller voir à l’étage supérieur et d’accepter une offre de Rennes, de Strasbourg ou de Lille. Les dirigeants stéphanois espèrent surtout qu’ils n’auront pas ce genre de dilemme et que Saint-Etienne retrouvera la Ligue 1 en mai prochain. C’est en tout cas bien parti puisque Philippe Montanier n’a pour l’instant connu que la victoire sur le banc stéphanois.