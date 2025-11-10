trop gourmand ceballos a degoute l om dani ceballos 1 398366

L’OM écoeuré, Ceballos préfère l’Arabie Saoudite

OM10 nov. , 18:30
parEric Bethsy
2
Malgré l’échec en fin de mercato estival, l’Olympique de Marseille n’a pas abandonné la piste Dani Ceballos. Mais une fois de plus, le club phocéen pourrait connaître une déception sur ce dossier, le milieu du Real Madrid étant annoncé proche d’un transfert en Arabie Saoudite.
L’Olympique de Marseille n’est pas rancunier. Cet été, le vice-champion de France pensait obtenir la signature de Dani Ceballos (29 ans). On annonçait un accord avec le Real Madrid via un prêt avec option d'achat. Mais à force d'hésiter, le milieu de terrain avait fini par agacer la direction olympienne qui s’était tournée vers d’autres profils. « Ce sont des situations de mercato, les choses peuvent rapidement changer, avouait le président Pablo Longoria à l’émission El Chiringuito. Oui, on était vraiment intéressé, vraiment, mais bon, il y a des circonstances qu'on ne peut pas contrôler en tant que club. »
Cet épisode fâcheux n’a pourtant pas empêché les Marseillais de revenir à la charge. Depuis quelques semaines, Dani Ceballos anime de nouveau l’actualité de l’Olympique de Marseille. Il faut dire que la situation du Merengue ne s’est pas améliorée. Simple remplaçant dans les plans de l’entraîneur Xabi Alonso, l’international espagnol n’a débuté que 4 matchs cette saison toutes compétitions confondues. Rien ne devrait évoluer dans le bons sens. C’est pourquoi le Real Madrid accepte toujours l’idée d’un départ.

Le Real accepte 10 M€

D’après la source Fichajes, la Maison Blanche a déjà accepté une offre du Neom SC pour l’été prochain. Le club saoudien aurait proposé 10 millions d’euros, plus 2 millions d’euros. Un montant satisfaisant aux yeux des dirigeants madrilènes. De son côté, Dani Ceballos, sous contrat jusqu’en 2027, y voit l’opportunité de relancer sa carrière au sein d’une équipe qui lui offrira du temps de jeu. Il faudra évidemment attendre la confirmation de cette information. En tout cas, il s’agirait d’une nouvelle déception pour l’Olympique de Marseille.
D. Ceballos Fernández

D. Ceballos Fernández

SpainEspagne Âge 29 Milieu

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs9
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_276316_0007
Arabie Saoudite

Deschamps avec Benzema, l'Arabie Saoudite fait une offre !

ICONSPORT_276732_0230
OL

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

ICONSPORT_271163_0417
OL

La colère redescend, l’OL félicite un Parisien

ICONSPORT_260371_0217
PSG

PSG : Luis Enrique valide une piste XXL en Angleterre

Fil Info

21:30
Deschamps avec Benzema, l'Arabie Saoudite fait une offre !
21:00
OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons
20:30
La colère redescend, l’OL félicite un Parisien
20:00
PSG : Luis Enrique valide une piste XXL en Angleterre
19:50
Séisme à Naples, Conte sur le départ
19:30
« Financièrement l’OL ne va pas super bien » : Le DG de Lyon est cash
19:10
Audience énorme pour OL-PSG sur Ligue 1+ !
18:50
Lille saisit la justice suite à des comportements racistes chez ses supporters

Derniers commentaires

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

Voilà fin des débats

L'OM prépare un énorme cadeau pour ses vrais supporters

Bonne idée, ça fait sens

L'OM prépare un énorme cadeau pour ses vrais supporters

Si je te rejoins sans problème sur la ferveur du Vélodrome ou dans la ville pour l'OM, ne caricature pas. Les groupes de supporters au Parc et son ambiance avant le plan Leproux rivalisait avec ceux de l'OM (y compris aux mauvaises périodes des Pancarte and Co mais avant il y avait les Rai, Valdo, Weah, Simone, Ginola Ronaldinho etc.) Forcément il n'y a plus qu'une tribune ultra a paris (bien qu'un petit groupe soit maintenant a Boulogne), mais l'ambiance est loin d'être feutrée, d'ailleurs la qualité des ambiances mises par les ultra du PSG en déplacement en Europe a été reconnue partout l'an dernier ou même cette année. Le plan Leproux a réduit l'ambiance dans le parc, mais pas la ferveur de ses supporters.

« Financièrement l’OL ne va pas super bien » : Le DG de Lyon est cash

À part quelques uns, c'est les mêmes que ceux qui ont tous cassé dans la capitale le soir de la finale.

« Financièrement l’OL ne va pas super bien » : Le DG de Lyon est cash

Alors juste au cas où, y'a plus personne à vendre, à moins de vendre les recrues.... 🤔

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading