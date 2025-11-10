L’OM écoeuré, Ceballos préfère l’Arabie Saoudite

Malgré l’échec en fin de mercato estival, l’Olympique de Marseille n’a pas abandonné la piste Dani Ceballos. Mais une fois de plus, le club phocéen pourrait connaître une déception sur ce dossier, le milieu du Real Madrid étant annoncé proche d’un transfert en Arabie Saoudite.

Ce sont des situations de mercato, les choses peuvent rapidement changer, avouait le président Pablo Longoria à l’émission El Chiringuito. Oui, on était vraiment intéressé, vraiment, mais bon, il y a des circonstances qu'on ne peut pas contrôler en tant que club. » L’Olympique de Marseille n’est pas rancunier. Cet été, le vice-champion de France pensait obtenir la signature de Dani Ceballos (29 ans). On annonçait un accord avec le Real Madrid via un prêt avec option d'achat. Mais à force d'hésiter, le milieu de terrain avait fini par agacer la direction olympienne qui s’était tournée vers d’autres profils. «, avouait le président Pablo Longoria à l’émission El Chiringuito.

Cet épisode fâcheux n’a pourtant pas empêché les Marseillais de revenir à la charge. Depuis quelques semaines, Dani Ceballos anime de nouveau l’actualité de l’Olympique de Marseille. Il faut dire que la situation du Merengue ne s’est pas améliorée. Simple remplaçant dans les plans de l’entraîneur Xabi Alonso, l’international espagnol n’a débuté que 4 matchs cette saison toutes compétitions confondues. Rien ne devrait évoluer dans le bons sens. C’est pourquoi le Real Madrid accepte toujours l’idée d’un départ.

Le Real accepte 10 M€

D’après la source Fichajes, la Maison Blanche a déjà accepté une offre du Neom SC pour l’été prochain. Le club saoudien aurait proposé 10 millions d’euros, plus 2 millions d’euros. Un montant satisfaisant aux yeux des dirigeants madrilènes. De son côté, Dani Ceballos, sous contrat jusqu’en 2027, y voit l’opportunité de relancer sa carrière au sein d’une équipe qui lui offrira du temps de jeu. Il faudra évidemment attendre la confirmation de cette information. En tout cas, il s’agirait d’une nouvelle déception pour l’Olympique de Marseille.