ICONSPORT_367626_0076

DNCG : Les sept sanctions qui attendent l'OM

OM22 juin , 8:00
parGuillaume Conte
2
Ajouter comme source préférée sur Google
L'OM va passer devant la DNCG dans 24 heures, et le club provençal n'en mène pas large. A tel point qu'il s'attend à des sanctions. Mais lesquelles ?
C’est ce mardi, soir le dernier jour que le règlement autorise, que l’OM va présenter son budget pour la saison prochaine et le bilan de la saison qui vient de s’écouler. Des chiffres qui risquent de ne pas plaire à la DNCG, l’organe de contrôle des clubs français. Selon les dernières indiscrétions de La Provence, les dirigeants marseillais s’attendent même à se faire sanctionner. Un risque décuplé par les informations de ces derniers jours.
En effet, non seulement l’OM va présenter de lourdes pertes que Frank McCourt peut décider, ou non, de combler. Mais en plus, le club phocéen n’a pas réussi à effectuer une seule vente majeure pendant le mois de juin, contrairement à l’OL par exemple. Mason Greenwood n’aura pas signé, sauf miracle, à la Roma, dans les prochaines 24 heures, et le bilan financier risque bien d’être catastrophique.

Masse salariale ou transferts encadrés ?

Dès lors, la DNCG peut s’appuyer sur le budget de l’an prochain et les pertes de cette année pour prendre des mesures afin d’endiguer la chute. Ou pas, car la première décision, celle est espérée par tous les clubs qui sont auditionné, est l’absence de mesure, permettant au club de fonctionner normalement.
La première mesure restrictive est la moins lourde, et consiste à un encadrement de la masse salariale, ce qui veut dire que l’OM ne pourra pas dépasser un certain plafond de salaire fixé par la DNCG, afin d’arrêter la perte financière structurelle. Chaque contrat signé devra être validé par l’instance, au risque que ce soit refusé.
Deuxième mesure restrictive, l’encadrement des indemnités de mutation, qui doit forcer le club à équilibrer les ventes et les achats sur le marché des transferts. Impossible d’acheter un joueur, même à 2 ME, sans avoir vendu pour une somme équivalente.

Lire aussi

L'OM sanctionné par la DNCG, McCourt est prévenuL'OM sanctionné par la DNCG, McCourt est prévenu
OM : Ce dirigeant est détesté, Stéphane Richard l'adore déjàOM : Ce dirigeant est détesté, Stéphane Richard l'adore déjà
Ensuite, cela commence à devenir plus musclé avec l’interdiction stricte de recruter, ce qui empêche d’enregistrer de nouveaux joueurs. Il existe toutefois une nuance possible si cela ne concerne que les joueurs à titre onéreux, c’est à dire au-delà d’une montant fixé. Recruter un Afonso Moreira à 2 ME est toujours possible en théorie.
Enfin, dans les décisions spectaculaire et qui mettent l’avenir du club en jeu, on retrouve la rétrogradation à titre conservatoire, qui annonce une future relégation un an plus tard s’il n’y a pas une amélioration drastique de la situation. La relégation administrative est en revanche valable immédiatement si les comptes ne sont pas solvables. Enfin, cas extreme, il y a l’exclusion de compétitions nationales si la situation financière ne peut pas être sauvée et que le club n’a aucune chance de s’en sortir.
La DNCG n’ira bien évidemment pas jusque-là, mais le scénario le plus plausible évoque tout de même une sanction possible, notamment sur la faculté de recruter tant que des ventes majeures n’auront pas lieu.
Articles Recommandés
ICONSPORT_272511_0076
PSG

Le PSG propose Barcola dans un échange très surprenant

ICONSPORT_275590_0003
OL

OL : Openda à Lyon, ça chauffe très fort

Kane
Mondial 2026

TV : Angleterre - Ghana, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

ICONSPORT_368431_0060
TV

TV : France - Irak, à quelle heure et sur quelles chaines ?

Fil Info

22 juin , 9:00
TV : France Pierron finalement débarquée par L'Equipe
22 juin , 8:40
Le PSG propose Barcola dans un échange très surprenant
22 juin , 8:20
OL : Openda à Lyon, ça chauffe très fort
22 juin , 6:50
TV : Angleterre - Ghana, sur quelles chaînes et à quelle heure ?
22 juin , 6:30
TV : France - Irak, à quelle heure et sur quelles chaines ?
22 juin , 6:20
CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026
22 juin , 5:23
Mondial 2026 : Le Cap-Vert aux portes d'une qualification historique
22 juin , 4:34
Le sélectionneur iranien estime que ce début de Coupe du monde entrera dans l'histoire
22 juin , 4:23
L'Algérie joue sa survie face à la Jordanie

Derniers commentaires

Le PSG propose Barcola dans un échange très surprenant

???? surtout pas....

OM : « Vous voulez la mort du club ? » Une rumeur qui va trop loin

Grand club européen ??? 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 Dans tes rêves, çà c'était il y a trente ans. Il y a très longtemps que ce n'est plus qu'une rumeur. 😁😁

DNCG : Les sept sanctions qui attendent l'OM

tous les entraineurs doivent debuter. Ce qu il. a fait avant Rennes etait bon. A Rennes personne n y arrive,alors que chaque année ils ont une super equipe.... donc resumer une experience à ça, c est vraiment rien avoir dans le citron

Portugal : Francisco Conceiçao veut venger son père

victoire impérative pour montrer de quoi ils sont capables et faire taire tout le monde.

OL : Openda à Lyon, ça chauffe très fort

ACHETÉ 44M et preté avec option d achat. c est bizarre... l option serait obligatoire certainement

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading