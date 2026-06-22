DNCG : Les sept sanctions qui attendent l'OM

L'OM va passer devant la DNCG dans 24 heures, et le club provençal n'en mène pas large. A tel point qu'il s'attend à des sanctions. Mais lesquelles ?

C’est ce mardi, soir le dernier jour que le règlement autorise, que l’OM va présenter son budget pour la saison prochaine et le bilan de la saison qui vient de s’écouler. Des chiffres qui risquent de ne pas plaire à la DNCG, l’organe de contrôle des clubs français. Selon les dernières indiscrétions de La Provence, les dirigeants marseillais s’attendent même à se faire sanctionner. Un risque décuplé par les informations de ces derniers jours.

En effet, non seulement l’OM va présenter de lourdes pertes que Frank McCourt peut décider, ou non, de combler. Mais en plus, le club phocéen n’a pas réussi à effectuer une seule vente majeure pendant le mois de juin, contrairement à l’OL par exemple. Mason Greenwood n’aura pas signé, sauf miracle, à la Roma, dans les prochaines 24 heures, et le bilan financier risque bien d’être catastrophique.

Masse salariale ou transferts encadrés ?

Dès lors, la DNCG peut s’appuyer sur le budget de l’an prochain et les pertes de cette année pour prendre des mesures afin d’endiguer la chute. Ou pas, car la première décision, celle est espérée par tous les clubs qui sont auditionné, est l’absence de mesure, permettant au club de fonctionner normalement.

La première mesure restrictive est la moins lourde, et consiste à un encadrement de la masse salariale, ce qui veut dire que l’OM ne pourra pas dépasser un certain plafond de salaire fixé par la DNCG, afin d’arrêter la perte financière structurelle. Chaque contrat signé devra être validé par l’instance, au risque que ce soit refusé.

Deuxième mesure restrictive, l’encadrement des indemnités de mutation, qui doit forcer le club à équilibrer les ventes et les achats sur le marché des transferts. Impossible d’acheter un joueur, même à 2 ME, sans avoir vendu pour une somme équivalente.

Ensuite, cela commence à devenir plus musclé avec l’interdiction stricte de recruter, ce qui empêche d’enregistrer de nouveaux joueurs. Il existe toutefois une nuance possible si cela ne concerne que les joueurs à titre onéreux, c’est à dire au-delà d’une montant fixé. Recruter un Afonso Moreira à 2 ME est toujours possible en théorie.

Enfin, dans les décisions spectaculaire et qui mettent l’avenir du club en jeu, on retrouve la rétrogradation à titre conservatoire, qui annonce une future relégation un an plus tard s’il n’y a pas une amélioration drastique de la situation. La relégation administrative est en revanche valable immédiatement si les comptes ne sont pas solvables. Enfin, cas extreme, il y a l’exclusion de compétitions nationales si la situation financière ne peut pas être sauvée et que le club n’a aucune chance de s’en sortir.

La DNCG n’ira bien évidemment pas jusque-là, mais le scénario le plus plausible évoque tout de même une sanction possible, notamment sur la faculté de recruter tant que des ventes majeures n’auront pas lieu.