OM : Ce dirigeant est détesté, Stéphane Richard l'adore déjà

Recruté par Medhi Benatia, Ali Zarrak n'est pas apprécié de tous en interne à l'OM. Pour autant, un départ du jeune recruteur n'est pas d'actualité.

L'Olympique de Marseille a plus que jamais besoin de briller dans son recrutement de jeunes joueurs en post-formation. A l'instar de l'Olympique Lyonnais l'été dernier, le club phocéen fait face à de grosses difficultés économiques et compte sur le recrutement de jeunes à fort potentiel et à moindre coût pour se renforcer sportivement puis réaliser de belles plus-values. Grégory Lorenzi sera bien sûr la pierre angulaire de cette nouvelle politique sportive. L'ancien dirigeant du Stade Brestois va pouvoir compter sur l'aide d'Ali Zarrak.

Débauché par Medhi Benatia pour chapoter le recrutement du groupe réserve, le jeune recruteur est notamment à l'origine des signatures de Robinio Vaz ou encore de Darryl Bakola, achetés pour quelques milliers d'euros et vendus respectivement pour 25 et 10 millions d'euros il y a six mois. La Provence explique dans son édition du jour qu'en interne, Ali Zarrak est loin de faire l'unanimité.

L'OM conforte Ali Zarrak

Au contraire, le jeune dirigeant est détesté par une partie des salariés pour son management qui "fait grincer des dents". Il n'est cependant pas question pour Stéphane Richard de s'en séparer. Le nouveau président de l'Olympique de Marseille a conforté Ali Zarrak dans ses fonctions et compte sur son talent pour recruter les pépites de demain. L'OM doit se montrer malin avec un budget très serré cet été et la capacité de Zarrak à trouver des jeunes joueurs prometteurs à moindre coût ne sera pas de trop.

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Même s'il ne fait pas l'unanimité en interne, Ali Zarrak a au moins le mérite de se démener. Il a déjà finalisé cinq signatures pour renforcer les effectifs U19 et de la Pro 2 cet été : Sacha Lung (Strasbourg), Jephten Malanda (Lille), Milan Cheval (Caen), Osmane N’Diaye (Caen) et El Boughlamy (Montpellier). Du côté du board marseillais, on espère qu'un ou deux de ces joueurs aura le niveau pour intégrer le groupe professionnel pour y briller avant une possible vente au prix fort d'ici un à deux ans.