EdF : La compo probable de la France en Turquie

t'es obligé de me répondre le troll? tu expliquais hier qu'il fallait pas me répondre le donneur de leçons, tu as déjà oublié? Aucun copié collé ! c'est pas de ma faute, si ca te fais rager qu'on rappelle que ton mboulard a encore été nul dans un gros match ce week end :) Sinon pour ta liste, interdite par la loi, imaginaire, y'a que des mythomanes compulsif dans ton genre pour la voir ! ca n'existe pas dans monde réel, le ministère de l'intérieur ne communique pas cela mdr
Le rigolo lyonnais de service qui regarde vers Marseille alors que son club croule sous les dettes et finira dans le Rhone jusqu'à son embouchure dans le 13.
SI c'est le meilleur pourquoi c'est un autre joueur qui a été meilleur joueur de liga? Pourquoi c'est un autre joueur qui a été meilleur joueur de la LDC.? Pourquoi encore un autre joueur a été à sa place meilleur joueur de la coupe du monde? Le dernier soulier d'or c'est kane footix COmme quoi, il est juste le meilleur dans ta tete de haineux anti psg !! Il serait au psg tu expliquerais que c'est un tocard :)
Et donc ? Tu vois des perf a city un peu ? Ou tu aimes juste pas le joueur lol
"on gagnes des titres avec des buteurs " On gagne surtout des titres avec une équipe ou tout le monde fait les efforts... c'est pour ca que les équipes de mboulard ne gagne rien !! Ou as tu vu que j'ai changer de sujet? Le sujet c'est ton Mbappé, ou meme au Réal il s'est fait siffler par les supporteurs qui sont pas aveugles et regarde les matchs contrairement à toi le footix avec tes stats mdr
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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En 4-3-3 avec Kylian Mbappé à gauche et Ousmane Dembélé dans l'axe face à la Turquie ? ➡️ l.lequipe.fr/xDk