EdF : La compo probable de la France en Turquie

A deux jours de son match en Turquie, l’équipe de France s’est entraînée sous la houlette de Zinedine Zidane, lequel a procédé à une mise en place tactique. Une compo probable commence à se dessiner.

D’après les éléments rapportés par L’Equipe, le nouveau sélectionneur de l’équipe de France va aligner un 4-3-3 en Turquie, vendredi soir, pour son premier match à la tête des Bleus. De retour à l’entraînement après avoir montré quelques symptômes grippaux la veille, Kylian Mbappé sera titulaire en Turquie… sur le côté gauche.

La tendance se confirme après l’entraînement de ce mercredi à Clairefontaine. Au vu de la mise en place tactique effectuée, Ousmane Dembélé jouera en pointe et Michael Olise à droite. Le milieu de terrain sera lui composé de Manu Koné en pointe basse, d’Adrien Rabiot en relayeur gauche et de Rayan Cherki en relayeur droit. L’identité des défenseurs est encore un mystère, Zinedine Zidane ayant visiblement brouillé les pistes dans ce secteur de jeu.