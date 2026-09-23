EdF : La compo probable de la France en Turquie

EdF : La compo probable de la France en Turquie

Equipe de France23 sept. , 17:50
parCorentin Facy
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A deux jours de son match en Turquie, l’équipe de France s’est entraînée sous la houlette de Zinedine Zidane, lequel a procédé à une mise en place tactique. Une compo probable commence à se dessiner.
D’après les éléments rapportés par L’Equipe, le nouveau sélectionneur de l’équipe de France va aligner un 4-3-3 en Turquie, vendredi soir, pour son premier match à la tête des Bleus. De retour à l’entraînement après avoir montré quelques symptômes grippaux la veille, Kylian Mbappé sera titulaire en Turquie… sur le côté gauche.
La tendance se confirme après l’entraînement de ce mercredi à Clairefontaine. Au vu de la mise en place tactique effectuée, Ousmane Dembélé jouera en pointe et Michael Olise à droite. Le milieu de terrain sera lui composé de Manu Koné en pointe basse, d’Adrien Rabiot en relayeur gauche et de Rayan Cherki en relayeur droit. L’identité des défenseurs est encore un mystère, Zinedine Zidane ayant visiblement brouillé les pistes dans ce secteur de jeu.

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Kylian Mbappé a sa petite idée sur le futur Ballon d'Or

t'es obligé de me répondre le troll? tu expliquais hier qu'il fallait pas me répondre le donneur de leçons, tu as déjà oublié? Aucun copié collé ! c'est pas de ma faute, si ca te fais rager qu'on rappelle que ton mboulard a encore été nul dans un gros match ce week end :) Sinon pour ta liste, interdite par la loi, imaginaire, y'a que des mythomanes compulsif dans ton genre pour la voir ! ca n'existe pas dans monde réel, le ministère de l'intérieur ne communique pas cela mdr

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Le rigolo lyonnais de service qui regarde vers Marseille alors que son club croule sous les dettes et finira dans le Rhone jusqu'à son embouchure dans le 13.

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SI c'est le meilleur pourquoi c'est un autre joueur qui a été meilleur joueur de liga? Pourquoi c'est un autre joueur qui a été meilleur joueur de la LDC.? Pourquoi encore un autre joueur a été à sa place meilleur joueur de la coupe du monde? Le dernier soulier d'or c'est kane footix COmme quoi, il est juste le meilleur dans ta tete de haineux anti psg !! Il serait au psg tu expliquerais que c'est un tocard :)

EdF : La compo probable de la France en Turquie

Et donc ? Tu vois des perf a city un peu ? Ou tu aimes juste pas le joueur lol

Real : Mbappé est faible contre les gros, il prend cher

"on gagnes des titres avec des buteurs " On gagne surtout des titres avec une équipe ou tout le monde fait les efforts... c'est pour ca que les équipes de mboulard ne gagne rien !! Ou as tu vu que j'ai changer de sujet? Le sujet c'est ton Mbappé, ou meme au Réal il s'est fait siffler par les supporteurs qui sont pas aveugles et regarde les matchs contrairement à toi le footix avec tes stats mdr

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