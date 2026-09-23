Bordeaux est déjà détesté en Régional 1

Pour le moment inscrit en Régional 1, Bordeaux fait paniquer ses potentiels futurs adversaires. Les présidents des clubs concernés hallucinent face au montant à dépenser pour organiser la réception des Girondins.

Bordeaux saura bientôt. Sous la menace d’une liquidation judiciaire, le club de Gérard Lopez peut encore échapper au pire si Park Bench parvient à conclure le rachat à temps. En attendant de connaître le résultat de la procédure, les Girondins sont inscrits dans la poule B de Régional 1 où la concurrence commence à s’inquiéter.

Dimanche dernier, l’ES Saintes (Départementale 2) a seulement pu accueillir les Marine et Blanc en Coupe de France à huis clos après un feuilleton compliqué. Cet épisode fait forcément réfléchir les futurs adversaires de Bordeaux, réticents à l’idée de recevoir le FCGB sans public, tout en payant un gros montant pour organiser la sécurité à cause des ultras bordelais susceptibles de faire le déplacement.

« J'avais vu les premiers chiffres que la Ligue demandait. 39 000 euros pour recevoir les Girondins, ça fait bondir, a réagi le président de la Jeunesse Villenavaise Sébastien Paulin, contacté par Ici Gironde. On marche sur la tête. Dépenser la moitié de son budget pour l'organisation du match à huis clos donc on oublie même la fête du football. C'est hallucinant. Au pire du pire, si on les reçoit demain, on les reçoit à la maison, à huis clos. Je me mettrai devant et je dirai "désolé personne ne peut rentrer". Et si tous les supporters me roulent dessus, me foncent dessus, le match n'aura pas lieu. »

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« A un moment, on reste des clubs amateurs avec des budgets ultraserrés, a rappelé le dirigeant. Dépenser 2 000, 5 000, 10 000 euros, je ne vois pas du tout l'intérêt dans le sport amateur d'en arriver là. » Un discours similaire à celui de son homologue des Croisés de Bayonne Lionel Cabot. « Ça laisse songeur parce que, pour un petit club comme le nôtre, ce sera impossible d'absorber un tel coût financier. Nous sommes en contact avec la municipalité et c'est vrai que cette réception interroge de par son ampleur et de par les coûts », s’inquiète le patron bayonnais alors que la venue de Bordeaux n’est prévue que le 23 mai.