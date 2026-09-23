L’OL retrouve l’OM sur une piste saoudienne

Malgré l’arrivée du Danois Mads Bidstrup cet été, l’Olympique Lyonnais envisage un nouveau renfort au milieu de terrain. Le club rhodanien s’intéresse à l’Ivoirien Amadou Koné, également annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille.

Alors que le mercato estival a fermé ses portes il y a trois semaines, l’Olympique Lyonnais a déjà identifié un poste à renforcer en janvier. L’écurie classée deuxième après cinq journée de Ligue 1 pense à recruter un nouveau milieu de terrain. Manifestement, le profil et les performances du Danois Mads Bistrup n’ont pas répondu à toutes les attentes des décideurs prêts à piocher en Arabie Saoudite.

Selon le journaliste Ekrem Konur, Lyon fait partie des nombreuses formations attirées par Amadou Koné (21 ans). Le milieu de Neom se distingue en Saudi Pro League depuis son arrivée à l’été 2025. A ce moment, l’Ivoirien engagé jusqu’en 2029 avait débarqué en provenance du Stade de Reims dans le cadre d’un transfert à 13 millions d’euros. Etant donné que le natif de Bamako (Mali) se montre à son avantage, Neom ne vendra pas son milieu de terrain à perte. La source indique qu’Amadou Koné sera seulement disponible pour un montant compris entre 15 et 20 millions d’euros, sans compter les bonus.

Trop cher pour les Olympiques ?

Il faut dire que l’ancien Rémois possède une belle cote sur le marché européen. En plus de l’Olympique Lyonnais, la Fiorentina, l’Atalanta et Hull City sont sur le coup. Quant à la Ligue 1, on apprend la présence de l’OGC Nice et de l’Olympique de Marseille, déjà intéressé cet été. Sauf changement de plan soudain de son propriétaire Frank McCourt, on voit mal comment le club phocéen pourrait se positionner sur un tel dossier. La somme demandée n’est pas non plus négligeable pour Lyon qui, suite à son échec en barrages de la Ligue des Champions, s’est vu contraint de sacrifier Malick Fofana en toute fin de mercato.