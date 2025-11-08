Deux matchs mais un salaire qui fait hurler, l’OM le vire

Il y a semble t il une cassure où les joueurs ne semblent plus emportés par la fougue de De Zerbi. De Zerbi est un meneur d'hommes pas un tacticien donc son principal ressort cassé, De Zerbi n'a pas beaucoup de solutions car il n'a pas la vision tactique d'un Luis Enrique
D’un côté, un gardien qui fait le taf et fait gagner les points et de l’autre côté, un gardien qui n’en est pas capable… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Vaut-il mieux qu’il soit à l’infirmerie ou bien qu’il fasse les mêmes gestes que Pavardinho , pour le plus grand bonheur du Vélodrame ? La voilà la vraie question. …😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Le message de l'entraîneur est de plus en plus inaudible.Il s'agite au bord de la touche pendant les matchs . Il est limite vulgaire pendant les conférences de presse et enfin il met l'échec de son équipe un peu trop sur le dos des arbitres . Trouvez moi une déclaration de Mr ENRIQUÉ ou de Mr GARDIOLA évoquant l'arbitrage . Ne cherchez pas trop vous ne trouverez pas . Même la blessure de Hakimi , ENRIQUÉ a déclaré :"" les blessures ,hélas ,font partie du jeu "".Fermez le ban
OSIMGEN ne viendra jamais au PSG . Il y a des éléments dont vous journalistes ignorent . Ce joueur donc ,n'est ni la priorité du club ou du DS . Donc ,aucune faute de Enriqué à 150 millions d'euros
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
Entraînement OM avec notamment Kondogbia, Nadir et Maupay. #RMC